Ивановские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ у Артемовска

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Ивановские десантники провели успешную операцию, уничтожив несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР, сообщили представители Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.
По информации, полученной разведкой через беспилотник, были выявлены замаскированные позиции противника, после чего точные координаты передали зенитчикам.
Они оперативно вышли на огневой рубеж, приступив к уничтожению целей. Используя зенитные орудия ЗПУ-4 и С-60, военнослужащие атаковали и успешно уничтожили опорные пункты ВСУ с использованием беглого огня.
В ходе работы в этом направлении ивановские десантники-зенитчики уже поразили множество позиций противника и уничтожили значительное количество легкобронированной техники. Для повышения маневренности зенитные орудия устанавливают на базу «Уралов» и активно выполняют боевые задачи, выезжая на боевую работу несколько раз в сутки.
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Они оперативно вышли на огневой рубеж, приступив к уничтожению целей. Используя зенитные орудия ЗПУ-4 и С-60, военнослужащие атаковали и успешно уничтожили опорные пункты ВСУ с использованием беглого огня.
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Артем Кузьмин