Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории

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Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.
«Мы только что стали свидетелями того, как глобальные температуры воздуха и поверхности океана установили новые исторические рекорды в июле. Эти рекорды несут пагубные последствия как для людей, так и для планеты», - прокомментировали ситуацию в издании.
Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в июле 2019 года. Однако, нынешний июль был на 0,33 градуса по Цельсию теплее.
Ранее лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в южных регионах России необходимо ввести особые рабочие условия в период жары. Это может быть как четырехдневная рабочая неделя, так и сиеста в 3-4 часа.
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