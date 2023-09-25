Из Карабаха в Армению въехали 1,5 тысячи человек

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В воскресенье, согласно информации пресс-службы армянского кабмина, более 1,5 тысяч человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха.
«По данным на 24:00 (23:00 по московскому времени), 1510 человек въехали в Армению из Нагорного Карабаха. Информация о регистрации 1060 из них учтена, в то время как потребности 450 человек в настоящее время уточняются», — гласит сообщение.Пресс-служба также отмечает, что из 503 зарегистрированных лиц, 1060 выбрали переехать в места жительства по своему выбору, в то время как 557 человек были перераспределены в места, предложенные правительством.
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Артем Кузьмин