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Всего за несколько месяцев Зеленский вернулся к исходной точке, обратно «из князей в грязи». Об этом в статье для издания The American Conservative написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В заключение Макгрегор отметил, что Украина и НАТО сначала «обещали горы», а в итоге «получили кротовые норы». Вооружение у западных стран на исходе, поэтому в настоящее время, по словам эксперта, происходит падение коллективного Запада, которое он сам себе и обеспечил.
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Анастасия Чинкова