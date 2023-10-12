«Из князей в грязи»: Зеленский обвиняет Путина из-за потери популярности

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в сторону российского лидера Владимира Путина связаны с потерей интереса западного сообщества к его персоне, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Stephen Gardner.
Напомним, в своем Telegram-канале Зеленский опубликовал видео, в котором заявил, что у него «есть данные, которые ясно доказывают, что Россия хочет развязать войну на Ближнем Востоке».
Эксперт подчеркнул, что подобные заявления могут быть связаны и со страхом Киева в прекращении западной помощи. На фоне палестино-израильского конфликта, Вашингтон может отдать предпочтение своему ближневосточному союзнику - Иеруслаиму.
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«Это смешно, обвиняя Путина, Зеленский пытается оставаться в центре событий. Он прошел путь от знаменитости, когда его сравнивали с Уинстоном Черчиллем XXI века, а западные дипломаты и лидеры носили его на руках и поддерживали, до потерянного ребенка, чье изображение размешают на упаковке молока, но все равно никто не может его найти», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
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Евгения Парфентьева