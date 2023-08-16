Из порта Одессы по временному коридору вышло первое судно

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Первое судно вышло по открытому Киевом временному коридору в Черном море из порта Одессы. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он сообщил, что на борту судна находится более 30 тысяч тонн груза.
Курбаков отметил, что впервые, с момента прекращения зернового соглашения, из порта Одессы вышел торговый контейнеровоз. По словам министра, судно осуществляет маршрут по коридору, временно открытому в Черном море для гражданских кораблей. Он также сообщил, что контейнеровоз направляется в сторону Босфора.
Грузовое судно стало первым, вышедшим с 16 июля из одесского порта контейнеровозом.
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Курбаков отметил, что впервые, с момента прекращения зернового соглашения, из порта Одессы вышел торговый контейнеровоз. По словам министра, судно осуществляет маршрут по коридору, временно открытому в Черном море для гражданских кораблей. Он также сообщил, что контейнеровоз направляется в сторону Босфора.
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Анастасия Крестьянова