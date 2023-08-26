Из порта Одессы вышло второе судно после прекращения зерновой сделки

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Балкер Primus, который находился в порту Одессы с момента начала спецоперации на Украине, вышел в открытое море. Об этом сообщило украинское издание «Агропортал».
Отмечается, что Primus покинул акваторию порта этим утром. Это второе судно, которое вышло из украинского порта после остановки действия зернового коридора.
Напомним,16 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что первое судно вышло по открытому Киевом временному коридору в Черном море из порта Одессы. Он сообщил, что на борту судна находится более 30 тысяч тонн груза.
По словам министра, судно осуществляет маршрут по коридору, временно открытому в Черном море для гражданских кораблей. Он также сообщил, что контейнеровоз направляется в сторону Босфора.
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Напомним,16 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что первое судно вышло по открытому Киевом временному коридору в Черном море из порта Одессы. Он сообщил, что на борту судна находится более 30 тысяч тонн груза.
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Екатерина Коршунова