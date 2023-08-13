Из-за наводнений в Приморье в регион направлена группа из центрального аппарата МЧС

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Глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу ведомства в Приморский край для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Как сообщили в ведомстве, координацию действий по борьбе с наводнениями будет осуществлять генерал-лейтенант Анатолий Елизаров — директор департамента оперативного управления МЧС.
За последние дни на юге Приморья прошли сильные дожди, во время которых выпало до 188 мм осадков. Сильнее всего пострадали Чугуевский, Хасанский, Яковлевский, Октябрьский, Черниговский, Лазовский, Ольгинский муниципальные округа, Уссурийский и Находкинский городские округа, а также Михайловский район. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях.
Всего из-за паводка оказались повреждены 65 населенных пунктов. В частности, в Уссурийске пострадало 35-40 процентов территории города (это наводнение стало самым мощным для города за последние 10 лет).
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За последние дни на юге Приморья прошли сильные дожди, во время которых выпало до 188 мм осадков. Сильнее всего пострадали Чугуевский, Хасанский, Яковлевский, Октябрьский, Черниговский, Лазовский, Ольгинский муниципальные округа, Уссурийский и Находкинский городские округа, а также Михайловский район. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях.
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Артем Путинцев