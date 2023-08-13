Радио1
Главная / Новости / Политика/ Из-за наводнений в Приморье в регион направлена группа из центрального аппарата МЧС

Из-за наводнений в Приморье в регион направлена группа из центрального аппарата МЧС

13 августа 2023, 02:38

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Глава МЧС России Александр Куренков направил оперативную группу ведомства в Приморский край для координации работы по ликвидации последствий тайфуна «Ханун». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Как сообщили в ведомстве, координацию действий по борьбе с наводнениями будет осуществлять генерал-лейтенант Анатолий Елизаров — директор департамента оперативного управления МЧС.

За последние дни на юге Приморья прошли сильные дожди, во время которых выпало до 188 мм осадков. Сильнее всего пострадали Чугуевский, Хасанский, Яковлевский, Октябрьский, Черниговский, Лазовский, Ольгинский муниципальные округа, Уссурийский и Находкинский городские округа, а также Михайловский район. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях.


Всего из-за паводка оказались повреждены 65 населенных пунктов. В частности, в Уссурийске пострадало 35-40 процентов территории города (это наводнение стало самым мощным для города за последние 10 лет).

Читайте также:

В Уссурийске эвакуируют жителей нескольких домов после прорыва дамбы

Под Уссурийском проливные дожди затопили приют с собаками

ТАСС: В Приморском крае легковушка рухнула в воду при обрушении автомобильного моста


#наводнение
#мчс
Читайте нас в
WP: Украинский экс-министр считает, что напряжение между Варшавой и Киевом чревато расколом
13 августа 2023, 03:21

Фото: iStock/Ruma_Aktar

В ныне существующих отношениях Украины и Польши возможны ошибки, которые рано или поздно приведут к расколу. Об этом рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в беседе с Washington Post.
«Меня это беспокоит <...> Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение <...> ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», — рассказал Милованов.

Ранее польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов. Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии.

Значимые разногласия между правящими верхушками обеих стран ярко проявились в начале августа. Министр канцелярии президента Польши, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач высказался, что Украина должна бы ценить ту помощь, которую Варшава оказывает Киеву на протяжении длительного срока.

Экс-советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предположил возможное вмешательство Польши и Латвии в ситуацию на Западной Украине. Он утверждает, что Польша может рассматривать возможность занять часть территории Украины в случае ее дестабилизации.

Читайте также:

В США заявили о желании Польши захватить часть Украины

Президент Польши Дуда признал неспособность ВСУ провести контрнаступление

Польша собирается создать объединение для оккупации Западной Украины


#польша
#украина
Читайте нас в
Боррель: ЕС готов ввести санкции против Нигера в поддержку ЭКОВАС
13 августа 2023, 03:04

Фото: iStock/DancingMan

Европейский Союз готов ввести санкции против Нигера в поддержку усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по «восстановлению демократии» в этом пережившем госпереворот африканском государстве, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Евросоюз поддерживает «поиск дипломатического решения ситуации в Нигере при параллельной мобилизации резервных сил ЭКОВАС», отметил глава европейской дипломатии.

Ранее сформированный мятежниками военный совет распорядился привести всех военнослужащих Нигера в состояние боевой готовности. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. Такое решение было принято на фоне заявления стран ЭКОВАС о начале операции по военной интервенции в Нигер. Начальники штабов стран сообщества запросили согласие глав государств на введение войск в страну.

Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну
26 июля бойцы президентской гвардии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. В эфир вышел командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Свергнутый президент находится в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.

А сегодня, 10 августа, стало известно, что лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани подписал указ, согласно которому в стране формируется новое правительсво переходного периода. Таким образом, в новое правительство вошел 21 человек, среди которых лишь некоторые имеют военные чины.

Читайте также:

В Нигере распорядились привести военнослужащих в боевую готовность

Мятежники в Нигере заявили о последствиях интервенции в страну

Мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали нацгвардию

#евросоюз
#нигер
#санкции
Читайте нас в
МЧС: Пожар на сухогрузе в Архангельске удалось ликвидировать
13 августа 2023, 02:04

Фото: РИА Новости/Игорь Чуприн

Пожар на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Архангельской области.
Возгорание потушили в 22:27 по московскому времени. До этого пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.



Ранее в субботу около 14:30 мск в экстренные службы Архангельска поступило сообщение о пожаре на грузовом судне «Терский берег». Инцидент произошел на Маймаксанском шоссе, где находится траловый флот, имеющий погрузочный причал. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют.

В тушении пожара были задействованы 12 единиц основной и специальной техники, а также 45 человек личного состава.

Читайте также:

В Саратове произошел пожар на складе с этиловым спиртом, есть пострадавший

Квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса

Пожарные службы ликвидируют очаги возгорания на взорвавшемся заводе в Сергиевом Посаде


#мчс
#пожар
#корабль
Читайте нас в
A Haber: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа — начале сентября
13 августа 2023, 01:50

Фото: официальный сайт Кремля

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.
Турецкий лидер ожидает приезда российского президента, однако «не исключена и поездка» Эрдогана в РФ в случае, если Путин не прибудет на территорию Турции. При этом конкретных договоренностей по поводу даты встречи Путина и Эрдогана на сегодняшний день до сих пор нет. 

Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить президента РФ Путина вернуться к зерновой сделке. Он добавил, что последствия приостановки поставок зерна из Украины и России могут обернуться голодом для нуждающихся стран, которые получили более 33 миллионов тонн зерна во время действия сделки.

Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече хочет предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуться к мирным переговорам с Украиной для скорейшего разрешения конфликта.

Читайте также:

Гюлер: Эрдоган убедит Путина в необходимости возобновления зерновой сделки

Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и сирийский вопрос

РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине

#владимир путин
#турция
#россия
Читайте нас в
GT: Китай не позвал ряд лидеров G7 на саммит «Шёлкового пути»
13 августа 2023, 00:38

Фото: iStock/Yurchello108

Лидеров трёх стран «Большой семёрки» — Германии, Франции и Италии — не пригласили на очередной саммит «Пояс и путь» (также известен как саммит «Шёлкового пути») в КНР. Об этом сообщило китайское издание The Global Times.
«Предположение об уклонении от участия <...> просто недействительно, так как Китай просто не отправил им приглашения. <...> Будь то приглашение лидеров или соответствующие договоренности о сотрудничестве, Китай преследует не масштаб и количество, а качество и эффективность форума", — отметил собеседник издания.

По данным газеты, большинство предложений получили лидеры развивающихся стран.

Ранее в ряде европейских СМИ появилась информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони не планируют посещать форум, даже в случае приглашения.

В свою очередь, специалисты Польского института международных отношений (PISM) назвали невозможным развитие сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы с Китаем из-за позиций КНР по отношению к России.

Читайте также:

Польские учёные сочли невозможным развитие сотрудничества Европы с Китаем

МИД Китая озвучил свою позицию по Украине

Востоковед Маслов: Союз России и Китая – стратегический


#китай
#германия
#франция
#италия
#саммит
Читайте нас в
Welt am Sonntag: Усманов подал иск в суд из-за обысков на cвоей яхте Dilbar в Бремене
13 августа 2023, 00:23

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Российский бизнесмен-миллиардер Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии о нарушении его прав в ходе обысков на яхте Dilbar в Бремене. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
Кроме яхты Dilbar, предпринимателю, проживающему сейчас в Узбекистане, приписывают еще несколько вилл в Баварии, на озере Тегернзее. Их также обыскали в рамках расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и нарушений Закона ФРГ о внешней торговле, пишет издание.

Как рассказали в Федеральном конституционном суде Германии, ​жалоба Усманова касалась нарушения неприкосновенности жилища, сейчас ведётся её рассмотрение.

Алишер Усманов находится в санкционном списке Евросоюза, который обвиняет бизнесмена в поддержке президента России Владимира Путина. 

Читайте также:

BBI: Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 32 миллиарда долларов

The Times: Английская премьер-лига начала расследовать сделки «Челси» времен Абрамовича

В Чехии приступили к заморозке активов российского предпринимателя Евтушенкова




#германия
#суд
#имущество
Читайте нас в
Шулейко назвал ситуацию на границе Белоруссии и Польши напряжённой
12 августа 2023, 21:48

Фото: iStock/Stadtratte

На белорусско-польской границе наблюдается напряжённая обстановка. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил глава Брестского облисполкома Юрий Шулейко.
Он сообщил, что сейчас стала отчётливо виднеться эскалация со стороны Польши, которая «хвастается» своим вооружением и количеством военных на границе. При этом, отмечает Шулейко, польское правительство вряд ли собирается в ближайшее время напасть на Белоруссию.

В свою очередь губернатор Гродненской области Владимир Караник заявил, что ситуация на границе контролируется. Также, по его мнению, польские власти несут ответственность за свои поступки и понимают, к чему могут привести необдуманные действия.

Читайте также:

Польские военные предотвратили пересечение границы сотнями мигрантов из Белоруссии

Политолог Баширов назвал провокацией и шантажом переброску польских войск к Белоруссии

В МВД Польши допустили прекращение железнодорожного сообщения с Белоруссией
#польша
#белоруссия
#граница
#конфликт
Читайте нас в
Начальник Штаба обороны Великобритании Радакин приехал в Киев для обсуждения СВО
12 августа 2023, 19:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Киев посетил начальник Штаба обороны армии Великобритании Тони Радакин. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В ходе встречи была выяснена ситуация на фронте, обозначено, в каком вооружении нуждаются ВСУ, а также какую военную помощь планирует предоставить Великобритания.

Кроме того, во время личной беседы Залужный подробно рассказал своему британскому коллеге о деталях ведения боёв, о намеченной стратегии и количестве задействованного вооружения.

Ранее сообщалось, что Великобритания категорически против мирных переговоров между Украиной и Россией. К тому же она стремится быть лидером поставок вооружения ВСУ.

Читайте также:

Посол РФ Келин: Британия не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине

Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией

Украина не может создать бесполётную зону из-за боязни Запада войны с Россией
#сво
#украина
#великобритания
#оборона
Читайте нас в
Украина не дает гарантий безопасности прохода судам через временные коридоры в Черном море
12 августа 2023, 17:30

Фото: istockphoto/Dmitriy Sidor

Украина не может дать гарантии безопасности движения судов по временным коридорам в Черном море. Об этом во время телемарафона заявил представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
По его словам, в ведомстве предупредили судовладельцев и капитанов о том, что в настоящий момент полную безопасность гарантировать невозможно. Представитель военно-морского ведомства также отметил, что со стороны ВСУ делается все возможное в этом направлении, но окончательно ситуация станет ясна только со временим, передает «ИноСМИ».

Накануне украинские власти объявили коридоры для судов, которые идут в порты Черноморска, Одессы и Южного, а также обратно. В командовании военно-морских сил Украины заявили, что начата регистрация судов, которые планируют идти указанными временными маршрутами в акватории Черного моря.

Читайте также:

Украинские власти официально объявили зоной военной угрозы черноморские порты России

Украинское зерно будет экспортироваться через порты Хорватии

В МИД России допустили досмотр судов в Черном море

#безопасность
#регистрация
#всу
#украина
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников