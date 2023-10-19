Из здания конгресса США вывели в наручниках как минимум 50 активистов

Фото: iStock/rarrarorro
Приблизительно 50 антивоенных активистов были выведены из здания конгресса США, многих из них заключили в наручники, и часть из них уже была помещена в полицейские автобусы. Другие все еще находятся внутри здания, передает РИА Новости.
Ранее протестующие, включая членов организации «Jewish Voice for Peace» («Еврейский Голос за Мир»), собрались возле здания конгресса, и их акция переросла в попытку проникнуть в одно из зданий. Полицейские Капитолия задержали тех, кто смог попасть внутрь, а остальных активистов оттеснили с улицы.
Читайте также:
Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США
Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле
В Китае предупредили США после угроз Путину
Артем Кузьмин