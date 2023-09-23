«Избалованный ребенок»: в США возмутились из-за поведения Зеленского в ООН

Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России не выявлено, однако этот процесс только начался и будет иметь место эффект накопления. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова