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Американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что неподобающее поведение и ложь украинского лидера Владимира Зеленского на выступлении в Генассамблее ООН ставят западную помощь Киеву под вопрос. Об этом Хайфон сообщил на своем YouTube-канале.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вел себя очень эмоционально в отношении стран-поставщиков вооружения. Зеленский «яростно критиковал страны», которые, по его мнению, недостаточно быстро осуществляют поставку вооружений.
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