Избирком Хакасии аннулировал регистрацию Сергея Сокола в качестве кандидата на пост главы республики

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Регистрация выдвинутого партией «Единая Россия» на пост главы Хакасии депутата Госдумы Сергея Сокола аннулирована, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республиканского избиркома Александра Чуманина. Ранее Сокол сообщил о том, что снимает с выборов свою кандидатуру по состоянию здоровья.
При этом депутат подчеркнул, что он продолжит возглавлять хакасское региональное отделение «Единой России», а все обещания, данные им избирателям в ходе предвыборной кампании, будут выполнены.
Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля с перитонитом. По этому поводу ему была проведена операция. Затем парламентария выписали, но 31 августа его вновь госпитализировали из-за резко наступивших осложнений. По имеющейся информации, причиной стала острая кишечная непроходимость и венозный тромбоз. В настоящее время депутат находится в реанимации, уточнила пресс-служба партии, и речь о выписке пока, естественно, не идёт
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