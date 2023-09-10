Избирком Херсонской области назвал партию, победившую на выборах

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Партия «Единая Россия» одержала победу в выборах в Херсонской области, получив 28 из 36 мест в законодательном собрании. Об этом сообщает региональный избирком.
На момент обработки 72,24% бюллетеней в Херсонской области «Единая Россия» набрала 73,73% голосов.
Помимо этого, уточняется, что в остальных новых регионах России также лидирует «Единая Россия».
В ЛНР единороссы набрали 74,67% голосов. При этом, подсчёт ещё продолжается.
В Запорожской области партия получила 83,87% после отсмотра 77,05% бюллетеней.
Выборами в Херсонской области избираются депутаты региональной Думы. По завершении выборного процесса будут выбраны главы новых регионов.
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Помимо этого, уточняется, что в остальных новых регионах России также лидирует «Единая Россия».
В Запорожской области партия получила 83,87% после отсмотра 77,05% бюллетеней.
Выборами в Херсонской области избираются депутаты региональной Думы. По завершении выборного процесса будут выбраны главы новых регионов.
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Анастасия Чинкова