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Издание The Economist перечислило признаки возможной подготовки Китая к войне

30 июля 2023, 15:52

Фото:istockphoto/Tomas Ragina

Китай начал закупки сырья и продовольствия.
The Economist предполагает, что это можно считать признаками подготовки к войне. Издание сообщает, что после развала СССР и формального завершения холодной войны Америка заняла доминирующую позицию в мире на несколько десятилетий. Но теперь угроза возникла со стороны Китая. Возможно, на горизонте маячит новый мировой конфликт.

Его начало The Economist связывает с Тайванем, на который «претендует» Китай и который поддерживает Вашингтон.


Отмечается, что Китай потратил десятилетия на то, чтобы усовершенствовать вооружение, укрепить экономику и позаботился о продовольственной безопасности.
По мнению авторов статьи, «задача западных спецслужб состоит в том, чтобы представить себе, как Китай может отклониться от этой осторожной линии в преддверии фактического нападения».
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#китай
#сша
#конфликт
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Папа Франциск призывает Россию возобновить зерновую сделку
30 июля 2023, 14:51

Фото: iStock/Andrey Iudin

Папа римский Франциск во время традиционного воскресного обращения к верующим в Ватикане призвал российские власти возобновить Черноморскую инициативу.
Reuters пишет, что, по словам Папы римского, это необходимо для обеспечения безопасной транспортировки зерна.

Папа Франциск назвал «оскорблением Бога» уничтожение зерна, которое является даром Господа.

Ранее Россия объявила о прекращении зерновой сделки с 18 июля. Президент РФ Владимир Путин объяснил это тем, что условия соглашения в отношении России не были выполнены западными странами.

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#зерновая сделка
#россия
#соглашение
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Медведев назвал условие для применения Россией ядерного оружия
Медведев: ядерное оружие пришлось бы применить при отторжении части территории
30 июля 2023, 11:55

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута , то Москва была бы вынуждена приметь ядерное оружие. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, ВС РФ отражают наступление коллективного врага и тем самым защищают россиян и территорию страны. Он добавил, что российские военные также предотвращают конфликт на мировой арене.

Зампред Совбеза РФ добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару. 

Напомним, ранее Медведев заявил, что решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина не только неисполнимое, но и опасное. Он отметил, что решения МУС для России ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником этой организации. Политик подчеркнул, что ордеры на арест и процессы против РФ — это забавы от бессилия.

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#военные
#конфликт
#страны
#вс рф
#медведев
#ядерное оружие
#россия
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Медведев призвал врагов молиться на российских воинов
Медведев заявил, что российские военные не дают разгореться ядерному пожару
30 июля 2023, 10:48

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, ВС РФ отражают наступление коллективного врага и тем самым защищают россиян и территорию страны.

Он добавил, что российские военные также предотвращают конфликт на мировой арене.

Напомним, ​ранее Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина не только неисполнимое, но и опасное. Он отметил, что решения МУС для России ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником этой организации. Зампред Совбеза РФ отметил, что этого никогда не случится. Медведев подчеркнул, что ордеры на арест и процессы против РФ — это забавы от бессилия.

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#дмитрий медведев
#арест
#военные
#конфликт
#страны
#вс рф
#сво
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Правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ
30 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/Lazy_Bear

В думской базе данных появился отрицательный отзыв правительства на законопроект, который предложила партия КПРФ, о выходе РФ из ВМФ.
Законопроект предлагал признать утратившим силу постановление Верховного Совета РФ о вступлении в МВФ, МБР и Международную ассоциацию развития, а также денонсировать протокол о вступлении РФ в эти организации.

В правительстве объяснили, что односторонний выход России из МВФ и Группы Всемирного банка может привести к рискам возврата активов, которые Россия вкладывала в эти структуры. Также кабмин отметил, что существуют риски и для участия России в других международных финансовых механизмах, которые связаны с программами МВФ.

В правительстве указали, что на площадках МВФ и Группы Всемирного банка у России есть возможность представлять свою позицию.

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#кпрф
#правительство
#партия
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Путин сообщил, что России готова к столкновению с НАТО
30 июля 2023, 08:46

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова к любым сценариям, в числе которых и столкновению с НАТО, но такого развития событий никто не хочет.
Об этом Владимир Путин заявил во время беседы со СМИ в Константиновском дворце.
 
По словам Путина, по инициативе США был создан механизм для предотвращения подобных конфликтов. Руководители подразделений РФ и НАТО друг с другом общаются. У них есть возможность проконсультироваться по любым кризисным ситуациям. Это, по мнению российского президента, свидетельствует о том, что столкновений «никто не хочет».
 
«Но если кто-то захочет — не мы, — то мы готовы», — отметил Владимир Путин.
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#владимир путин
#нато
#президент
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На Украине сообщили о взрывах в Херсоне
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне
30 июля 2023, 03:57

Фото: iStock/Stock Dealer

На Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели» появилось сообщение о взрывах в Херсоне, контролируемом украинскими властями.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в данном регионе была объявлена воздушная тревога. Аналогичные сигналы слышны также в Днепропетровской и Николаевской областях.

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#сбу
#воздушная тревога
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В России выросло производство спортивной обуви
«Известия»: в России на 65% выросло производство спортивной обуви
30 июля 2023, 03:39

Фото: iStock/dusanpetkovic

Производство спортивной обуви в России увеличилось на 65 процентов, сообщает издание «Известия».
Согласно данным этого источника, в 2022 году страна произвела 168 миллионов пар обуви. За первые пять месяцев 2023 года объем выпускаемой обуви достиг 79 миллионов пар — это на 16,6 процента больше, чем за тот же период в 2022 году. Наибольшую динамику показала спортивная обувь — с ростом на 52 процента.

В Министерстве промышленности и торговли обнаружили связь между ростом производства спортивной обуви и сезонными факторами, которые включают увлечение людей спортом. Кроме того, отмечено, что российские производители сумели занять нишу, ранее занимаемую иностранными брендами.

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#подмосковье
#производство
#обувь
#производители
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Трамп обвинил Байдена в растрате денег налогоплательщиков на Украину
Трамп: Байден тратит на Украину миллиарды долларов налогоплательщиков
30 июля 2023, 02:41

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США и республиканец Дональд Трамп утверждает, что администрация его преемника Джо Байдена направляет миллиарды долларов налоговых поступлений на поддержку Украины, сообщает ТАСС.
В ходе своего выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания, Трамп заявил, что семья Байдена получила миллионы долларов из Украины.

«В настоящее время Украина получает миллиарды и миллиарды долларов от американских налогоплательщиков», — подчеркнул Трамп. Он также заметил, что у США отсутствуют боеприпасы.
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#дональд трамп
#украина
#боеприпасы
#администрация
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В Сербии предрекли Зеленскому потерю президентского кресла
Politika: неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену в Киеве
30 июля 2023, 01:53

Сербская газета Politika пишет о том, что благодарность президента Украины Владимира Зеленского и его непонимание своей зависимой позиции могут побудить Запад искать нового лидера для Украины.
Автор статьи отмечает, что обвинения в неблагодарности, адресованные Зеленскому, являются лишь верхушкой айсберга общего недовольства, которое разделяют союзники украинского президента.

«Это недовольство, возможно, не приведет к прекращению поддержки Украины, но оно явно послужит Зеленскому сигналом о том, что на его месте могут найти более благодарного лидера», — говорит журналист.
Издание считает, что Зеленский забывает о своей зависимости.

«Он не должен терять из виду, кто является главным в доме», — подчеркивает автор.
По его прогнозам, Зеленскому грозит утрата президентской должности.

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