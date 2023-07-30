Издание The Economist перечислило признаки возможной подготовки Китая к войне

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Китай начал закупки сырья и продовольствия.
The Economist предполагает, что это можно считать признаками подготовки к войне. Издание сообщает, что после развала СССР и формального завершения холодной войны Америка заняла доминирующую позицию в мире на несколько десятилетий. Но теперь угроза возникла со стороны Китая. Возможно, на горизонте маячит новый мировой конфликт.
Его начало The Economist связывает с Тайванем, на который «претендует» Китай и который поддерживает Вашингтон.
Отмечается, что Китай потратил десятилетия на то, чтобы усовершенствовать вооружение, укрепить экономику и позаботился о продовольственной безопасности.
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Его начало The Economist связывает с Тайванем, на который «претендует» Китай и который поддерживает Вашингтон.
По мнению авторов статьи, «задача западных спецслужб состоит в том, чтобы представить себе, как Китай может отклониться от этой осторожной линии в преддверии фактического нападения».Читайте также:
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Мария Фирсова