Издание The New York Post раскритиковало министра финансов США Йеллен за поведение в Китае

«Никогда, никогда, никогда американский чиновник не кланяется», — сказал экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации экс-президента США Джорджа Буша — младшего.





The New York Post пишет, что Йеллен во время приветствия вице-премьера Госсовета КНР и во время рукопожатия часто кланялась.Эксперты The New York Post пишут, что китайский чиновник во время рукопожатия не стал отвечать главе Минфина США взаимностью. Это можно считать как признак американской слабости.