Издание The New York Post раскритиковало министра финансов США Йеллен за поведение в Китае

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Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подверглась критике, нарушив дипломатический этикет во время встречи с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.
The New York Post пишет, что Йеллен во время приветствия вице-премьера Госсовета КНР и во время рукопожатия часто кланялась.
Эксперты The New York Post пишут, что китайский чиновник во время рукопожатия не стал отвечать главе Минфина США взаимностью. Это можно считать как признак американской слабости.
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«Никогда, никогда, никогда американский чиновник не кланяется», — сказал экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации экс-президента США Джорджа Буша — младшего.
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Мария Фирсова