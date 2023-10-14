Израиль анонсировал наступление в секторе Газа «с воздуха, моря и земли»

Фото: iStock/e-crow
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала расширение операции в секторе Газа и начало масштабных наземных действий. Об этом сообщает Haaretz.
Сообщается, что батальоны и солдаты армии Израиля развернуты по всей территории страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответные израильские действия в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.
Ранее сообщалось, что более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов. Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер уточняет, что дети получили ужасные ожоги, минометные ранения, а некоторые лишились конечностей. Больницы Газы не располагают ресурсами, чтобы оказывать необходимую помощь.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Читайте также:
Армия обороны Израиля заявила о широкомасштабных атаках по сектору Газа
В секторе Газа погибли более 700 детей
На КПП на границе с Египтом не пропускают иностранцев из сектора Газа
Ранее сообщалось, что более 700 детей погибли в секторе Газа в результате израильских ударов. Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер уточняет, что дети получили ужасные ожоги, минометные ранения, а некоторые лишились конечностей. Больницы Газы не располагают ресурсами, чтобы оказывать необходимую помощь.
Читайте также:
Армия обороны Израиля заявила о широкомасштабных атаках по сектору Газа
В секторе Газа погибли более 700 детей
На КПП на границе с Египтом не пропускают иностранцев из сектора Газа
Екатерина Коршунова