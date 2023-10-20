Израиль атаковал греческую православную церковь в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по территории греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. Как говорят местные журналисты, погибли как минимум два человека, один из которых — ребенок.
Всего в результате обстрела пострадали около 50 человек, сообщает телеграм-канал Baza. Под завалами обрушившихся стен храма могут находиться люди. Церковь Святого Порфирия считается одной из древнейших в мире. Она была построена в V веке. А разрушена «богоизбранным народом» в XXI. Израильская разведка заявила, что по их данным внутри церкви находились боевики ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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ВВС Израиля обстреляли территорию православной церкви в секторе Газа
Александр Бойцов