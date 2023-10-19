Израиль эвакуирует своих дипломатов из Турции

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Израиль решил экстренно эвакуировать своих дипломатов из Турции на фоне массовых антиизраильских демонстраций в мусульманских странах в ответ на ракетный удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибло свыше 500 человек.
Ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль призывал мусульман от разговоров и призывов перейти к «джихаду на местах». Также многие арабские политики предрекали Израилю войну на нескольких фронтах.
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Александр Бойцов