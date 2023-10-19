Израиль и Палестина: новости войны и за что Байден получил «пощечину» в Тель-Авиве

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Обострившийся между Палестиной и Израилем конфликт продолжает усугубляться. В регионе идут ежедневные военные действия, количество жертв растет. Американский президент Джо Байден прибыл в Израиль с «визитом солидарности», пообещав Тель-Авиву финансовую поддержку, что, по его мнению, это поможет разрешить вооруженный конфликт. Редакция «Радио 1» расскажет, чем обернулся визит Байдена в Израиль и какая обстановка в регионе сейчас.
Израиль и Палестина: конфликт 2023
ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы»
Армия обороны Израиля сообщила об ударе по наблюдательному пункту движения «Хезболла», который расположен на границе с Ливаном. По информации ЦАХАЛа, именно оттуда были произведены запуски ракет по израильской территории. В результате массированной атаки, были повреждены десятки минометных установок, шахты тоннелей и командные центры.
Байден посетил Израиль
Президент США Джо Байден прибыл в Израиль 18 октября. Его поездка в страну была названа «визитом солидарности» и предполагала демонстрацию поддержки израильского режима. Байден заявил, что выделит Израилю $100 млн на гуманитарную помощь и заявил о намерении предпринять меры, которые помогут восстановить мир и прекратить террористические атаки со стороны палестинской группировки ХАМАС.
Прокомментировала визит американского лидера в Тель-Авив журналист, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски. По ее словам, Байден получил «пощечину», поскольку король Иордании Абдалла отказался встречаться с ним. Кроме того, не изъявил желания увидеться с лидером США глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, что Денски назвала «второй пощечиной». Журналист отметила, что о том, что поездка будет провальной, было понятно и прежде, когда госсекретарь США Энтони Блинкен ждал приема у саудовского принца Мухаммеда бен Салмана около восьми часов.
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Группировка ХАМАС вновь обстреляла несколько израильских территорий. Ашкелон, Ашдод, Ришон-ле-Цион и Холон подверглись атаке со стороны палестинского формирования.
Армия обороны Израиля наносит ответные удары. Из-за постоянных обстрелов грузовикам с гуманитарным грузом не удается проехать через КПП на территорию сектора Газа. На ливанско-израильской границе произошло несколько стычек между израильскими войсками и боевиками «Хезболлы».
Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нанесении мощного ракетного удара по госпиталю Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего погибли около 500 человек, по некоторым данным, количество погибших достигло 800. Больница была подвергнута обстрелу 17 октября. Израиль и Палестина отвергают свою причастность к атаке и обвиняют в массированном ударе оппонента.
Жертвы войны в Израиле
Минздрав Палестины сообщил, что в результате продолжающихся военный действий в регионе, количество пострадавших достигло 3478 человек. Более 12 тысяч человек получили ранения.
В министерстве также сообщили, что ситуация с оказанием пострадавшим медицинской помощи усложняется. В больницах острая нехватка лекарств и оборудования. Из-за сбоя в системах водоснабжения и повреждения канализаций, возрастает риск распространения инфекций.
С израильской стороны жертвами конфликта стали 1,5 тысячи человек. Ранения получили более 4, 2 тысяч человек.
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Анастасия Крестьянова