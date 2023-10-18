Израиль и США попытались сорвать заседание в ООН по Газе

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Постоянные представители Соединенных Штатов и Израиля при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан решили покинуть заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку до его завершения, передает ТАСС.
Это заседание было созвано по инициативе России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в связи с атакой на больницу в секторе Газа.
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Артем Кузьмин