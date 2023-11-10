Израиль может потратить годы на наказание всех виновных в нападении 7 октября

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Израиль готов потратить годы на уничтожение всех причастных к атаке на него 7 октября. С таким заявлением выступил в четверг на пресс-конференции министр обороны еврейского государства Йоав Галант.
«Мы найдём всех, кто напал на граждан Израиля, всех тех, кто похитил их, кто напал на наших детей и женщин. <...> пусть это займёт годы, мы не остановимся, мы не прекратим, пока не уничтожим всех и каждого, им нет места на земле. Мы не пойдём ни на какой компромисс по отношению к убийцам», — жёстко выразился Галант.Кроме того, глава израильского военного ведомства сообщил, что израильские военные начали применять в секторе Газа новые методы борьбы с укреплёнными подземными туннелями палестинского движения ХАМАС.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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