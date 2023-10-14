Израиль на 6 часов открыл эвакуационные маршруты для жителей Газы 

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ЦАХАЛ, израильская армия обороны, открыла 2 маршрута для эвакуации жителей города Газа, которые находятся в южном секторе.
Представитель ведомства Авичай Адраи заявил, что мирные жители смогут пройти этими маршрутами «без какого-либо вреда» в течение 6 часов, с 10:00 до 16:00 местного времени. Адраи призывает людей следовать в направлении Хан-Юниса. Жители прибрежных районов смогут эвакуироваться по улицам Аль-Бахр и Салах-аль-Дин.
Газа – это крупнейший город в секторе, его население сейчас составляет примерно 780 тысяч человек.
Ранее ЮНИСЕФ предрекал гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы. Речь идёт о перемещении миллиона человек, которым некуда идти. Об этом сообщил РИА Новости представитель отделения ЮНИСЕФ на Ближнем Востоке Салим Овейс.
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Газа – это крупнейший город в секторе, его население сейчас составляет примерно 780 тысяч человек.
«Речь идёт о примерно одном миллионе человек на севере Газы, которым некуда идти, для них нет безопасных мест. ООН во всех своих подразделениях призвала отказаться от этого решения и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа для распределения между детьми, семьями, гражданским населением», - сказал Салим Овейс.Читайте также:
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Мария Фирсова