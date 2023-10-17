Израиль намерен использовать Starlink в конфликте на Ближнем Востоке

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Израиль намерен использовать спутниковую связь Starlink в процессе палестино-израильского конфликта, соответствующие переговоры с компанией SpaceX страной уже ведутся.
«Израиль ведёт переговоры со SpaceX Илона Маска по установке спутниковой связи Starlink для укрепления коммуникаций в военное время», — приводит РИА Новости публикацию Блумберг, посвящённую этому.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль, чтобы нанести визит солидарности. Олаф Шольц обсудит с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху эскалацию конфликта с Палестиной. По словам Шольца, правительство ФРГ и дальше будет оказывать военную поддержку Израилю, эта страна может рассчитывать на Берлин в борьбе с боевиками из движением ХАМАС.
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Мелисса Тимофеева