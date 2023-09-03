Израиль намерен построить стену на границе с Иорданией

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль построит пограничные заграждения на восточной границе с Иорданией. Об этом сообщила канцелярия израильского лидера.
Напомним, ранее посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский сообщил, что Израиль не поставляет вооружение Украине, поскольку сам ведёт военные операции. Он уточнил, что недавно страна закончила очередную операцию по ликвидации террора в городе Дженине.
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Екатерина Коршунова