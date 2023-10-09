Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер

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Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер заявил, что Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него, передает РИА Новости.
«Мы должны сломить их волю на такие действия на ближайшие десятилетия — не только ХАМАС, но и «Исламского джихада», но и других террористических группировок», — заявил министр по стратегическим вопросам Израиля.
Дермер добавил, что Израиль преподаст урок не только сектору Газа, но и Ирану, который скрыто участвует в этом военном конфликте. Он также обвинил Иран в финансировании террористов. По мнению министра, Тегеран обеспечивает порядка 90 процентов финансирования ХАМАС.
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Екатерина Коршунова