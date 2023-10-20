Израиль нанес сильнейший удар по Украине

Обстрелы Израиля сектора Газа негативно повлияли на дипломатические усилия стран Запада, которые пытались перетянуть Глобальный Юг на сторону Украины. Кризис на Ближнем Востоке стал подарком небес для России, и Москва перестала быть мировым изгоем. Об этом сообщает Financial Times. РИА Новости попыталось разобраться, почему так произошло.