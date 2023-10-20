Израиль нанес сильнейший удар по Украине

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Обстрелы Израиля сектора Газа негативно повлияли на дипломатические усилия стран Запада, которые пытались перетянуть Глобальный Юг на сторону Украины. Кризис на Ближнем Востоке стал подарком небес для России, и Москва перестала быть мировым изгоем. Об этом сообщает Financial Times. РИА Новости попыталось разобраться, почему так произошло.
На протяжении проведения спецоперации США, Великобритания, Франция и другие страны Евросоюза активно пытались доказать всему международному сообществу, что это борьба авторитаризма с демократией, то есть зла с добром. В августе в Саудовской Аравии собрались представители 58 стран. Западные лидеры попытались их убедить в правильности своей позиции, а также принять «план Зеленского», которым и должен закончиться конфликт.
Однако, в результате действий Израиля в Палестине мир начал делиться на сторонников и противников Израиля, а Украина и вовсе оказалась на обочине информационной повестки.
Таким образом, развивающиеся страны поддерживают борьбу палестинского народа. А американские дипломаты признаются, что это их сильно тревожит, однако Белый дом не будет пересматривать свои отношения с Израилем. При этом в западных странах активно разгоняют акции в поддержку Палестины.
В то же время президент России Владимир Путин успел обсудить конфликт с главами Сирии, Ирана, Египта, Китая, Палестины и Израиля. Он активно выступает за прекращение огня, а также организацию путей для доставки гуманитарной помощи для мирного населения. В ХАМАС оценили позицию российского лидера.
Из-за эскалации палестино-израильского конфликта сильно ухудшились отношения между Западом и Югом. Саудовский наследный принц заставил Блинкена прождать встречи всю ночь. А другие страны и вовсе отказались принимать госсекретаря США и президентом Байдена.
Таким образом, силовая политика в секторе Газа привела к изоляции США и Израиля, считают эксперты. При этом Россия становится альтернативой для Глобального Юга.
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Однако, в результате действий Израиля в Палестине мир начал делиться на сторонников и противников Израиля, а Украина и вовсе оказалась на обочине информационной повестки.
В то же время президент России Владимир Путин успел обсудить конфликт с главами Сирии, Ирана, Египта, Китая, Палестины и Израиля. Он активно выступает за прекращение огня, а также организацию путей для доставки гуманитарной помощи для мирного населения. В ХАМАС оценили позицию российского лидера.
Из-за эскалации палестино-израильского конфликта сильно ухудшились отношения между Западом и Югом. Саудовский наследный принц заставил Блинкена прождать встречи всю ночь. А другие страны и вовсе отказались принимать госсекретаря США и президентом Байдена.
Таким образом, силовая политика в секторе Газа привела к изоляции США и Израиля, считают эксперты. При этом Россия становится альтернативой для Глобального Юга.
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Элина Позднякова