Израиль нанес удар по вооруженным силам Сирии

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Армия обороны Израиля заявила, что во вторник нанесла удар по военной инфраструктуре вооружённых сил Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ЦАХАЛ.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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