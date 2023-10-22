Израиль нанёс удар по аэропортам Дамаска и Алеппо

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Израильская армия нанесла удары по аэропортам сирийских городов Дамаск и Алеппо.
РИА Новости пишет, что в результате ударов аэропорты выведены из строя.
Также по меньшей мере 10 человек погибли в результате удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава. Хагари подчеркнул, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Он также добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».
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Также по меньшей мере 10 человек погибли в результате удара израильских ВВС по кафе в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.
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Мария Фирсова