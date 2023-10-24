Израиль нанёс удар по водолазам ХАМАС

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ВМС Израиля ударили по водолазам радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе армии.
Отмечается, что водолазы пытались проникнуть в Израиль по морю в районе кибуца Зиким.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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«Израильские военно-морские силы атаковали группу водолазов террористической организации ХАМАС, пытавшуюся проникнуть на территорию Израиля по морю в районе кибуца Зиким. Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу, который был пунктом их отправки», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВМС Израиля.
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Мелисса Тимофеева