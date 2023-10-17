Израиль нанёс удары по больнице и госпиталю в Газе

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Израиль ударил по больнице и госпиталю в Газе.
Минздрав Палестины сообщает, что Израиль нанёс удары по европейской больнице и Эмиратскому полевому госпиталю, который находится на шоссе для эвакуации беженцев в секторе Газа, передаёт РИА Новости.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле ливанских приграничных районов. Сообщается, что обстрел был совершен преимущественно по населенным пунктам. В результате произведенного со стороны Израиля обстрела есть пострадавшие, но их точное число остается неизвестным.
Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в применении снарядов с белым фосфором, которые запрещены Женевской конвенцией. По информации объединения, ЦАХАЛ применил боеприпасы для обстрела Ливана и сектора Газа.
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Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле ливанских приграничных районов. Сообщается, что обстрел был совершен преимущественно по населенным пунктам. В результате произведенного со стороны Израиля обстрела есть пострадавшие, но их точное число остается неизвестным.
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Мария Фирсова