Израиль назвал число заложников, которых удерживают в Газе

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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что в секторе Газа удерживают 230 заложников.
По данным ТАСС, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что все семьи заложников уведомлены о ситуации.
Ранее Россия запросила у ХАМАС информацию о предположительно находящихся в заложниках восьми россиянах, которых готовы отпустить на родину. Об этом РИА Новости заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
По его словам, от российского внешнеполитического ведомства поступил список граждан, имеющих двойное гражданство. Эти восемь человек, предположительно, могут находиться в заложниках палестинского движения ХАМАС.
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Ранее Россия запросила у ХАМАС информацию о предположительно находящихся в заложниках восьми россиянах, которых готовы отпустить на родину. Об этом РИА Новости заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
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Мария Фирсова