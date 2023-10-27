Израиль назвал ООН нелегитимной после принятия резолюции по Газе

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ООН лишилась легитимности после принятия ближневосточной резолюции на заседании Генассамблеи, заявил постпред Израиля при организации Гилад Эрдан.
«Сегодня день, который войдет в историю как пример бесчестия. Все мы наблюдали сегодня, что у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости. <...> Голосование показывает, что большинство международного сообщества предпочитает поддерживать защиту нацистских террористов вместо Израиля», — заявил израильский дипломат.Гилад Эрдан призвал все страны, проголосовавшие против войны, немедленно выйти из состава Организации Объединённых Наций. Он также отметил, что «единственный способ уничтожить ХАМАС – это выкурить их из своих туннелей и подземного города ужаса».
Против резолюции «О защите гражданского населения и соблюдении правовых и гуманитарных обязательств» голосовали 14 стран, среди которых Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала. Воздержались 45 государств, включая Великобританию, Канаду, Германию, Данию, Болгарию, Индию, Италию, Румынию, Украину и Сербию.
Ранее Гилад Эрдан призвал генсека организации покинуть свой пост. Такому заявлению предшествовали слова Антониу Гутерриша о том, что палестинцы на протяжении 56 лет живут в условиях «удушающей оккупации». Высказывание генсека вызвало неоднозначную реакцию со стороны израильских властей, которые заявили, что оправдывающий массовое убийство женщин и детей, не должен занимать пост госсекретаря ООН. Израиль также заявил о намерении прекратить выдачу виз представителям ООН.
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