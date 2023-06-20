Израиль не cтанет передавать Украине свои списанные танки Merkava

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Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники в министерстве обороны Израиля
Министерство обороны Израиля заявило, что информация о передаче Украине израильских танков Merkava не соответствует действительности. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники в военном ведомстве.
В ходе состоявшегося несколько дней назад разговора министра обороны Израиля Йоава Галланта со своим американским коллегой Ллойдом Остином было подчеркнуто, Тель-Авив готов поставлять Украине лишь оборонительное оружие и гуманитарную помощь.
Ранее израильский портал Walla cо ссылкой на неназванного польского военного эксперта сообщал, что армии Польши и Украины могут получить крупную партию израильских танков Merkava Mk2 и Mk3, ранее списанных из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Сообщения о передаче израильских танков Украине являются ложными. <...> Обсуждения еще не привели к соглашению и ожидают одобрения со стороны Министерства обороны, а также заинтересованных стран», подчеркнули в Минобороны (цитата по РИА Новости).
Ранее израильский портал Walla cо ссылкой на неназванного польского военного эксперта сообщал, что армии Польши и Украины могут получить крупную партию израильских танков Merkava Mk2 и Mk3, ранее списанных из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Артем Путинцев