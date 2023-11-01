Politico: Израиль не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа

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Правительство Израиля готово обсудить гуманитарную паузу, но не рассматривает прекращение огня. Об этом сообщает издание Politico.
Ранее издание Israel Hayom сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выполнила план по уничтожению палестинского движения ХАМАС всего на 10%. Позднее политолог Алексей Макаркин заявил, что в настоящее время невозможно уничтожить ХАМАС как полноценную организацию. Единственное, что можно сделать, по его мнению, это попытаться исключить её власть на территории анклава.
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Анастасия Чинкова