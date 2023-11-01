Израиль не считает себя находящимся в состоянии войны с Йеменом

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Представитель йеменских повстанцев из радикального движения «Ансар Алла» (хуситы) бригадный генерал Яхья ас-Сари объявил о начале военной операции против Израиля. Тем не менее, еврейское государство не находится в состоянии войны с Йеменом.
Израильский посол подчеркнул, что его страна объявила войну ХАМАС, но не объявляла войну Йемену, равно как и другим недружественным государствам. То, что происходит между мятежным хуситским движением «Ансар Алла» и правительством Йемена является исключительно их внутренним делом, заключил дипломат.
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