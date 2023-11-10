Израиль обещает установить контроль безопасности в Газе после ликвидации ХАМАС

Фото: iStock/e-crow
Израиль обеспечит контроль безопасности в секторе Газа после полной ликвидации палестинского движения ХАМАС. Такое заявление сделал премьер страны Биньямин Нетаньяху в рамках встречи с главами муниципалитетов юга Израиля. Его слова приводит 12-й канал.
«После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы», — заявил Нетаньяху.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Читайте также:
Блинкен: слишком много палестинцев погибли и пострадали в конфликте с Израилем
Израиль и ХАМАС договорились об обмене ста заложников
Нетаньяху отверг пятидневное прекращение огня в Газе для освобождения заложников
Элина Позднякова