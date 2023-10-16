Израиль обстреливает больницы в секторе Газа

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В ночь на 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самые мощные атаки на сектор Газа с начала противостояния. Под обстрелы попали больницы Аль-Шифа и Аль-Кудс, а также министерство иностранных дел Палестины.
Телеканал высказывает опасения, что эвакуанты могут стать очередной живой мишенью для солдат ЦАХАЛ. Ранее израильтяне уже вели прицельный огонь по машине журналистов. По сведениям министерства здравоохранения Палестины, среди более чем двух с половиной тысяч погибших жителей анклава более 700 детей. Обстрелы больниц только подтверждают эти опасения.
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Александр Бойцов