Израиль обвинил ХАМАС в попадании ракеты в больницу в Газе

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Армия Израиля связывает попадание ракеты в больницу в Газе с неудачным запуском ракеты ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24.
Армия Израиля также будет проводить расследование по факту трагедии в Газе.
Ранее сообщалось о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. В связи с этим президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось о том, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа. В связи с этим президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова