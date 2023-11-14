Израиль объявил о гуманитарной паузе в районе Газы Дарадж-Туффа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гуманитарной паузе от боевых действий в городе Газа, об этом сообщили на странице ЦАХАЛ в социальной сети X.
«С 10.00 до 14.00 (11.00 и 15.00 мск) в районе Газы Дарадж-Туффа будет тактическая пауза в военной операции в гуманитарных целях», - сообщили представители израильской армии.
В ЦАХАЛ отметили, что за это время мирные жители могут покинуть районы, в которых разворачиваются боевые действия.
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