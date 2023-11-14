Радио1
Главная / Новости / Политика/ Израиль объявил о гуманитарной паузе в районе Газы Дарадж-Туффа

Израиль объявил о гуманитарной паузе в районе Газы Дарадж-Туффа

14 ноября 2023, 11:54
Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гуманитарной паузе от боевых действий в городе Газа, об этом сообщили на странице ЦАХАЛ в социальной сети X.
«С 10.00 до 14.00 (11.00 и 15.00 мск) в районе Газы Дарадж-Туффа будет тактическая пауза в военной операции в гуманитарных целях», - сообщили представители израильской армии.

В ЦАХАЛ отметили, что за это время мирные жители могут покинуть районы, в которых разворачиваются боевые действия.


Напомним, сейчас армия обороны Израиля проводит наземную операцию на территории сектора Газа. Ранее агентство The Reuters заявляло, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости.

Читайте также:

Al Rabiaa рассказал о судьбе похищенной гражданки России Елизаветы Цурковой

МЧС: КПП «Рафах» из сектора Газа пересекли 98 граждан РФ

Палестинец Зороб раскрыл реальные ужасы, с которыми сталкиваются жители Газы
#израиль
#армия
#сектор газа
#палестина
#война
Читайте нас в
В офисе Зеленского сделали устрашающее заявление
Ермак: 2024 год решающим в конфликте с Россией
14 ноября 2023, 11:52

Фото: iStock/alzay

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермака заявил, что 2024 год стане критически важным для Украины в конфликте с Россией, передает Bloomberg.
«Приближается переломный момент. Следующий год будет решающим», — заявил Ермак.

Он также призвал руководства западных стран поставить на Украину дополнительные системы противовоздушной обороны до зимы.

Ранее Ермак не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ. По его словам, основные принципы киевских властей - это независимость, территориальная целостность, суверенитет. Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году.

Читайте также:

Офис Зеленского снова попросил Вашингтон ускорить поставки вооружений

На Украине сравнили вооруженный конфликт с забегом на 100 метров

В офисе Зеленского рассказали о планах по увольнению Залужного
#конфликт
#украина
#офис
#поставки
#нато
#рф
Читайте нас в
Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске
14 ноября 2023, 11:39

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о том, что не примет участие на предстоящем заседании ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
Уточняется, что Пашинян переговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили вопросы, которые касаются организации заседания Совета ОДКБ. Напомним, оно состоится 23 ноября в Минске.

«Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», - говорится в сообщении кабмина Армении.

Ранее Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике.

Читайте также:

Представитель Армении Григорян пропустит встречу глав Совбеза стран СНГ в Москве

Кремль рассчитывает получить от Армении разъяснения слов Пашиняна о России

Пашинян: Армения не обсуждает вывод российской военной базы
#министр
#армения
#лукашенко
#россия
Читайте нас в
Путин подписал поправки к закону о выборах президента
14 ноября 2023, 11:36

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о выборах президента, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, поправки касаются проведения выборов в период военного положения.

Также изменяются правила съёмки на избирательных участках. К работе в качестве корреспондента на выборы теперь будут допускаться только те представители СМИ, которые оформлены в своей организации по трудовому договору. 

Напомним, ранее Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны.

Читайте также: 

Путин на совещании с Совбезом предложил обсудить информационную безопасность

РБК: Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря

CNBC: Путин чувствует себя уверенно в отношениях со странами Центральной Азии
#владимир путин
#закон
#поправки
#выборы
#президент
Читайте нас в
«Страна»: В Киеве грузовой поезд сошел с рельсов
14 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/remik44992

В Киеве с рельсов сошел грузовой поезд. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«В Киеве сошел с рельсов грузовой поезд, пишут телеграм-каналы», - говорится в сообщении украинского издания.

Уточняется, что в настоящее время перекрыто движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино. Восстановить повреждения планируется до 10 часов (11.00 по московскому времени).

11 ноября 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московских железных дорог.

Читайте также:

В метро пассажир спрыгнул на рельсы, ушёл в тоннель и оказался под поездом

В Екатеринбурге ночью подожгли релейный шкаф на железной дороге

Поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину в Подмосковье
#электрички
#метро
#поезд
#движение
#поезда
#пассажир
Читайте нас в
Санду заявила, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет $9 млн
14 ноября 2023, 10:23

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду сообщила об ответственности «Газпрома» как акционера «Молдовагаза» за долги.
Президент сообщила о доказательствах того, что долг Молдавии перед «Газпромом» составляет не $700 млн, а $9 млн.

«У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не $700 млн, а $9 млн», — заявила Майя Санду в эфире Radio Moldova.
По её словам, «Газпром» - акционер «Молдовагаза» и несёт ответственность за долги.

Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита долга компании перед «Газпромом». Его опубликовало молдавское Министерство энергетики в сентябре.

6 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что власти республики готовы оплатить $8,6 млн долга «Газпрому».

Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила, что страна может стать членом Европейского союза «в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем — левый» в том случае, если не удастся найти решение приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер заявила в интервью Radio Moldova.

Читайте также:

В НАТО признали, что уже устали помогать Украине

Ермак не согласился с идеей Расмуссена о методе принятия Украины в НАТО

GT: США обвинят Украину в подрыве «Северных потоков» ради диалога с Россией
#газпром
#политика
#долги
#деньги
#новости
Читайте нас в
В НАТО признали, что уже устали помогать Украине
Помощник генсека НАТО признал, что помогать Украине становится все сложнее
14 ноября 2023, 09:35

Фото: iStock/Prostock-Studio

Чем дольше длится вооруженный конфликт на Украине, тем сложнее западным союзникам помогать ей, об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил в интервью для «Асахи».
«Украина сражается за свободу своей страны, но одновременно и за нас. Если наступит усталость от помощи, это будет ударом по международной безопасности. Чем дольше длится война, тем сложнее оказывать помощь, но для воюющих украинцев ситуация гораздо более тяжелая, чем для нас, помогающих только оружием и деньгами», - прокомментировал ситуацию ван Вил.

Помощник генерального секретаря также добавил, что в альянсе уверена в необходимости продолжать оказывать военную помощь УКраине. В завершении ван Вил отметил, что, по его мнению, Североатлантический альянс оказывает достаточную помощь Вооруженным силам Украины. 

Читайте также: 

Ермак не согласился с идеей Расмуссена о методе принятия Украины в НАТО

GT: США обвинят Украину в подрыве «Северных потоков» ради диалога с Россией

«Не пойдём на это»: В Конгрессе США признали, что больше не хотят помогать Украине
#помощь
#украина
#война
#страны
#нато
Читайте нас в
Ермак не согласился с идеей Расмуссена о методе принятия Украины в НАТО
14 ноября 2023, 09:23

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не согласился с идеей бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украина должна вступить в альянс без новых регионов РФ.
Свою позицию Ермак высказал, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

«Это мнение Андерса. Он знает о наших принципах: независимость, территориальная целостность, суверенитет», - прокомментировал ситуацию Ермак. 

Напомним, Расмуссен считает, что вопрос о членстве Киева нельзя откладывать в 2024 году. Он утверждает, что исключение из НАТО территорий, которые контролируются РФ, снизит угрозу конфликта с ней.

При этом, ведущий мероприятия, на котором побывал Ермак, заявил, что эта идея может быть просто неосуществимой, и украинский политик согласился с этим утверждением.

Читайте также: 

Guardian: Экс-генсек НАТО предложил принять Украину в блок в новых границах

Если Запад не хочет платить за Украину, то заплатит за беженцев, заявили эксперты

«Не пойдём на это»: В Конгрессе США признали, что больше не хотят помогать Украине
#мнение
#мероприятия
#нато
#украина
#новые регионы
#россия
#владимир зеленский
Читайте нас в
GT: США обвинят Украину в подрыве «Северных потоков» ради диалога с Россией
14 ноября 2023, 08:55

Фото: iStock/sb2010

Соединенные Штаты Америки обвинят Украину в диверсии на «Северных потоков», чтобы пойти на диалог с Россией, об этом пишет издание Global Times.
По мнению экспертов, западные страны смотрят в будущее и начинают осознавать, что конфликт на Украине, так или иначе, закончится, и с Россией придётся восстанавливать отношения. Однако, теракт на газопроводах «Северные потоки» всегда будет оставаться камнем преткновения. Соответственно, Европе и Штатам необходимо снять с себя подозрения и переложить их на кого-нибудь ещё.

«Они (США и Европа) знают, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность», - прокомментировал ситуацию китайский аналитик Цюй Хэн.

Ещё одна причина, по которой Запад хочет переложить ответственность за теракт на кого-нибудь еще - материальная ответственность и необходимость восстанавливать российский газопровод за свой счёт.

Читайте также: 

Песков: В расследовании диверсии на «Северных потоках» все чаще виден след Киева

Соскин возмутился статьёй WP о причастности Киева к подрыву «Северных потоков»

Маск одним словом прокомментировал новость про Украину и взрыв «Северных потоков»
#газопровод
#сша
#конфликт
#европа
#теракт
#украина
#будущее
#страны
#отношения
#запад
#северные потоки
Читайте нас в
МИД КНДР: США нарушают мир в Европе, поставляя Украине смертоносное оружие
14 ноября 2023, 08:17

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Соединенные Штаты нарушают мир в европейском регионе, поставляя Украине запрещенные вооружения, об этом заявил глава департамента северокорейского МИД по делам международных организаций Чо Чхоль Су в интервью для ЦТАК.
«США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе», - прокомментировал ситуацию Су.

На этом фоне министр заявил, что тем же самым промышляет и Великобритания. Лондон, равно как и Вашингтон, поставляет Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном, запрещенные в большинстве стран, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Читайте также: 

«Не пойдём на это»: В Конгрессе США признали, что больше не хотят помогать Украине

Если Запад не хочет платить за Украину, то заплатит за беженцев, заявили эксперты

CNN: Палата представителей Конгресса США мешает предоставлению помощи Украине
#сша
#министр
#великобритания
#вооружения
#ракеты
#европа
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф