Израиль объявил о начале «третьей мировой войны»: кто ударил по базам США в Сирии

Палестино-израильский конфликт вновь обострился 7 октября, когда члены группировки ХАМАС вторглись на израильские территории и установили контроль над рядом военных объектов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале военной операции и начала массированные обстрелы сектора Газа. 23 октября по военным базам США в Сирии нанесен удар с помощью беспилотников. Вашингтон обвинил в произошедшем Иран и заявил, что страна пытается втянуть в конфликт на Ближнем Востоке США. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, кто на самом деле ударил по американским базам в Сирии.