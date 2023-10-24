Израиль объявил о начале «третьей мировой войны»: кто ударил по базам США в Сирии

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Палестино-израильский конфликт вновь обострился 7 октября, когда члены группировки ХАМАС вторглись на израильские территории и установили контроль над рядом военных объектов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале военной операции и начала массированные обстрелы сектора Газа. 23 октября по военным базам США в Сирии нанесен удар с помощью беспилотников. Вашингтон обвинил в произошедшем Иран и заявил, что страна пытается втянуть в конфликт на Ближнем Востоке США. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, кто на самом деле ударил по американским базам в Сирии.
ЦАХАЛ планирует наземную операцию в Палестине
Армия обороны Израиля заявила, что намерена провести наземную операцию в секторе Газа. Основной целью станет освобождение заложников, в том числе, военным путем. По словам эксперта по Ближнему Востоку Дмитрия Бридже, наземная операция может усугубить конфликт и привести к большому количеству жертв. Политолог заявил, что прежде, военные операции в секторе Газа только укрепляли власть группировки ХАМАС и увеличивали число сторонников Палестины, сообщает РЕН ТВ.
По базам США в Сирии нанесли удар
На северо-востоке Сирии две военные базы США подверглись атаке беспилотников. Ответственность за произошедшее на себя взяли члены исламского движения. Узнав об ударе по американским базам, президент США Джо Байден прервал свое выступление в Белом доме по вопросам экономики и заявил, что направляется в ситуационный центр для срочного решения проблемы.
В атаке на военные объекты администрация американского лидера обвинила Иран. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, иранская сторона стремится втянуть Вашингтон в прямой конфликт. Он также отметил, что США не позволят остаться безнаказанным тем, кто поставил под угрозу «интересы в регионе».
Пентагон не сообщал о повреждениях баз в результате ударов, однако члены движения «Исламское сопротивление в Ираке» утверждают, что на военных объектах США, подвергшихся атаке, звучали взрывы и есть пострадавшие.
США готовы отправить своих военных в Израиль
Иран обратился к России и Китаю
Власти Ирана обратились к России и Китаю с просьбой не поддерживать резолюцию Совбеза ООН, которая противоречит интересам Палестины. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
Он также сообщил, что США озвучили свою позицию по ситуации на Ближнем Востоке и заявили, что не заинтересованы в разрастании конфликта. Вашингтон призвал Иран проявлять сдержанность и не принимать участие в вооруженном противостоянии в регионе.
Власти Израиля заявили о «третьей мировой войне»
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что страна ведет «третью мировую войну» против радикального ислама. По его словам, война идет внутри Европы, поэтому приверженность США вполне объяснима.
«Мы участвуем в третьей мировой войне против радикального ислама. Вот почему речь идет не только об Израиле. Мне очень понятна приверженность Европы и США. Потому что это не только наша война. Война также идет внутри Европы. В радикальных сообществах», — заявил Кац.
Жертвы войны в Израиле
По информации Минздрава Палестины, количество погибших в результате военных действий возросло до 5 087 человек, еще 15 273 получили ранения. Около 800 палестинцев арестованы израильской армией. На территории Израиля были убиты 1400 человек.
Последние новости войны в Израиле
Боевики группировки ХАМАС продолжают наносить удары по израильским населенным пунктам. Над Тель-Авивом несколько раз срабатывала ПВО. Под огнем группировки несколько израильских районов: Реим, Бэери, Нирим, Суфа и Нетивот.
На Западном берегу реки Иордан продолжаются столкновения арабского населения и израильских силовиков.
Стороны конфликта при содействии мирового сообщества смогли договориться об открытии КПП Рафах, через который в сектор Газа проходят гуманитарные грузы. Однако Израиль запретил провоз через пункт пропуска топлива, предназначенного для обеспечения работы больниц.
Продолжаются стычки между израильскими войсками и бойцами «Хезболлы» на ливано-израильской границе.
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