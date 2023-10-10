Израиль объявил о полноценном наступлении на сектор Газа

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Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о старте полноценного наступления на сектор Газа, его цитирует Times of Israel.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. Совсем недавно Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года.
В настоящий момент известно, что со стороны сектора Газа погибли до 830 человек, пострадали 4250. Со стороны Израиля же погибли более тысячи человек, а более сотни находятся в плену у ХАМАС.
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Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас. Совсем недавно Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных снарядов с белым фосфором. Использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года.
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Евгения Парфентьева