Израиль объявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».
Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.
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Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.
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Артем Путинцев