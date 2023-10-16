Израиль объявил об эвакуации жителей населенных пунктов около границы с Ливаном

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Армия обороны Израиля заявила о планах эвакуации жителей 28 населенных пунктов страны, граничащих с Ливаном. Об этом сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.
«Министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют о реализации плана эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе двух километров от границы с Ливаном в финансируемые государством гостевые дома», — сказано в материале.Людей временно разместят в финансируемых Израилем гостевых домах после одобрения плана эвакуации главой Минобороны Йоавом Галлантом.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак