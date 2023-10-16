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Израиль объявил об эвакуации жителей населенных пунктов около границы с Ливаном

В Израиле объявили об эвакуации из 28 населенных пунктов на границе с Ливаном
16 октября 2023, 10:45
Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

Армия обороны Израиля заявила о планах эвакуации жителей 28 населенных пунктов страны, граничащих с Ливаном. Об этом сообщает ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Министерство обороны и Армия обороны Израиля объявляют о реализации плана эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе двух километров от границы с Ливаном в финансируемые государством гостевые дома», — сказано в материале.
Людей временно разместят в финансируемых Израилем гостевых домах после одобрения плана эвакуации главой Минобороны Йоавом Галлантом.


Число смертей в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших израильтян уже больше тысячи. Также сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести граждан России, а также жителей других государств. В плену, по разным оценкам, у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#минобороны
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В МИД раскрыли новую цель России для нанесения ответных ударов
МИД РФ: квазигражданские спутники Запада могут стать «законной целью» России
16 октября 2023, 11:32

Фото: iStock/forplayday

Западные космические спутники, которые используются в конфликтах, могут стать «законной целью» для нанесения ответного удара. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Владимир Ермаков.
Напомним, что США предоставляет Украине данные со своих космических спутников для нужд ВСУ. Такие возможности даже вошли в один из пакетов военной помощи. 

В сентябре один из спутников вёл наблюдение за Севастополем, после чего 22 сентября по городу было нанесено несколько ракетных ударов со стороны Украины, один из которых повредил здание штаба Черноморского флота. После обстрела один военнослужащий пропал без вести.

По словам Ермакова, западные спутники могут стать целью для российских военных для нанесения ответного удара. 

Представитель российского МИД отметил, что действия западных стран создают угрозу как в космическом пространстве, так и на Земле, подвергая опасности жителей, в частности, развивающихся стран. 

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#сша
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Израиль угрожает Палестине, Байден призвал уничтожить ХАМАС: последние новости конфликта
16 октября 2023, 11:24

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Члены группировки ХАМАС вторглись в Израиль и установили контроль над несколькими его территориями и военными объектами. Ответными действиями израильской армии обороны (ЦАХАЛ) стали массированные обстрелы сектора Газа. Конфликт продолжает усугубляться, количество жертв с обеих сторон ежедневно растет. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, какие меры для решения возникшей ситуации предложил американский президент Джо Байден.

Байден призвал уничтожить ХАМАС 


Президент США Джо Байден заявил, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено. Об этом он сообщил в интервью изданию СВS. По мнению американского лидера, рядом с Израилем должна существовать независимая палестинская нация, но не воинственная группировка. Байден заявил, что Белый дом ведет переговоры с Египтом о создании гуманитарного коридора и мирные жители сектора Газа должны иметь возможность беспрепятственно покинуть опасный регион. Он также выразил уверенность в том, что палестинцы могут получать необходимую медицинскую помощь, воду и продовольствие.

Израиль пригрозил Палестине «смертоносной войной»

 
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны намерена вести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну», которая изменит ситуацию в палестинском анклаве в дальнейшем. Его слова приводит местное издание The Times of Israel.

Последние новости войны в Израиле


Власти Израиля заявили, что проживающие в радиусе 2 км от ливанской границы начали эвакуироваться. 

На протяжении пяти часов в южных районах сектора Газа будет введен режим прекращения огня. Об этом сообщило издание Al Arabiya. За время временного затишья анклав смогут покинуть иностранные граждане, а в регион доставят гуманитарную помощь. Однако позже введение режима прекращения огня опроверг офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В Палестине раскрыли, что позволит избежать дальнейших конфликтов с Израилем
В Палестине раскрыли, что позволит избежать дальнейших конфликтов с Израилем

Около 600 тысяч жителей сектора Газа покинули регион из-за нарастания напряженности.

Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане. Об этом заявили в пресс-служба ЦАХАЛа. Кроме того, сообщается о ликвидации одного из высокопоставленных командиров движения ХАМАС Муатаза Эйда.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского лидера Джо Байдена посетить страну в качестве визита солидарности.   

Авиаудары по сектору Газа этой ночью были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта, пишет Reuters со ссылкой на местных жителей. 

Жертвы войны в Израиле


По информации Минздрава Палестины число погибших в секторе Газа превысило 2,6 тысячи человек. Более 9,6 тысяч получили ранения. В Израиле в результате военных действий погибли 1400 человек, более 3500 ранены.

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#армия
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США пытаются найти выход из конфликта из-за провала ВСУ
Макрегор: США ищут выход из конфликта на Украине из-за провала ВСУ
16 октября 2023, 10:32

Фото: iStock/ValleraTo

США уже начали искать выход из украинского конфликта из-за провала ВСУ на поле боя. Так написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая», — указал он.

Он объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский наобещал, что ВСУ добьются существенных успехов в ходе своего контрнаступления, однако украинская армия потерпела крах.

По словам Макгрегора, из-за провала наступления и огромных потерь в рядах ВСУ все больше политиков в США начали высказываться против украинского президента и его команды, которые использовали неверную стратегию, приведшую к уничтожению техники, переданной Украине странами Запада. Также ошибочная тактика привела к большим потерям среди украинских военных. Таким образом, для Вашингтона все пошло не так, заключил Макгрегор.

При этом немецкий генерал Клаус Виттманн считает, что в провале украинского контрнаступления виноваты руководства стран Запада, так как они слишком медленно отправляли оружие на Украину.

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#украина
#владимир зеленский
#всу
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В канцелярии Нетаньяху опровергли введение режима прекращения огня в Газе
Канцелярия Нетаньяху: В секторе Газа режим прекращения огня не действует
16 октября 2023, 10:32

Фото: istock / Cavan Images

Пятичасовой режим прекращения огня, о котором ранее объявляли неофициальные источники, в секторе Газа не действует. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам возможности эвакуироваться», — сказано в сообщении канцелярии, которое приводит газета The Times of Israel.
Ранее в эфире телеканала Al Arabiy сообщалось, что огонь прекратят с 09:00 по 13:00 по местному времени для для эвакуации людей с севера и доставки гуманитарной помощи на территорию Газы.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#офис
#министр
#режим
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Экс-премьер Украины Азаров: жители стали вдвое меньше доверять властям за прошедший год
Азаров: жители Украины за год стали вдвое меньше доверять властям
16 октября 2023, 10:11

Фото: iStock/alzay

Жители Украины за прошедший год стали вдвое меньше доверять властям. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Он отметил, что в августе прошлого года результаты опроса, проведённого группой «Рейтинг», показали, что 69% украинцев доверяю властям и считают их действия правильными. Но уже в январе 2023 года показатель упал до 53%. Данные за сентябрь текущего года показывают, что доверие к властям осталось лишь у 33% жителей, что говорит о двукратном падении показателей. 

В заключение Азаров отметил, что причиной этому стало затянувшееся уклонение Зеленского от переговоров с Россией. Если такая тактика продолжится, экономика страны упадёт до минимальных значений, и всё больше людей перестанут доверять властям.

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#владимир зеленский
#жители
#опрос
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На юге сектора Газа ввели пятичасовой режим прекращения огня
«Аль-Арабия»: На юге сектора Газа на пять часов ввели режим прекращения огня
16 октября 2023, 09:52

Фото: istock / sanchezgrande

На юге сектора Газа введен пятичасовой режим прекращения огня по соглашению воюющих сторон. Это сделано для эвакуации людей с севера и доставки гуманитарной помощи на территорию Газы через КПП «Рафах». Отмечается, что на границе между Газой и Египтом уже скопились не меньше ста грузовых автомобилей с помощью, ожидающих открытия гуманитарного коридора.

Огонь будет прекращен с 09:00 по 13:00 по местному времени, совпадающее с московским. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на эфир телеканала Al Arabiya.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

16 октября также сообщалось, что ночью Армия обороны Израиля провела самые мощные атаки на сектор Газа с начала противостояния. Под обстрелы попали больницы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#telegram
#режим
#израиль
#хамас
#сектор газа
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«Подавить Россию»: Байден рассказал о планах на второй президентский срок
Байден: В планах «подавить Россию» и урегулировать конфликт в Израиле
16 октября 2023, 09:41

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью телеканалу CBS рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле.

«Представьте, что будет, если нам удастся объединить всю Европу и подавить, наконец, [президента РФ Владимира - прим. ред.] Путина из-за тех проблем, которые он причиняет», — заявил американский глава.
Байден также отметил, что намерен работать над улучшением отношений со странами Ближнего Востока. Кроме того, он заявил, что несмотря на все кризисы и проблемы в Штатах, он не менял решения баллотироваться на второй срок.

«У нас огромные возможности сделать мир лучше», —подытожил лидер США.
Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что президент США Джо Байден пытается укрыть масштабы коррупции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мир
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#джо байден
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Израиль обстреливает больницы в секторе Газа
Армия Израиля нанесла самый мощный удар по сектору Газа с начала конфликта
16 октября 2023, 08:48

Фото: istockphoto/Naeblys

В ночь на 16 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела самые мощные атаки на сектор Газа с начала противостояния. Под обстрелы попали больницы Аль-Шифа и Аль-Кудс, а также министерство иностранных дел Палестины.
Также израильтяне не прекращают наносить удары по позициям «Хезболлы» на юге Ливана. По данным арабоязычного телеканала Al Arabiya, Израилем на пять часов объявлено прекращение огня в южных районах анклава. Это сделано для того, чтобы мирные жители смогли эвакуироваться. В свою очередь Египет пообещал открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах». Это должно помочь всем людям, застрявшим в секторе Газа, покинуть его.

Телеканал высказывает опасения, что эвакуанты могут стать очередной живой мишенью для солдат ЦАХАЛ. Ранее израильтяне уже вели прицельный огонь по машине журналистов. По сведениям министерства здравоохранения Палестины, среди более чем двух с половиной тысяч погибших жителей анклава более 700 детей. Обстрелы больниц только подтверждают эти опасения.

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#солдат
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#обстрел
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Путин рассказал о решении вопроса размежевания границ между Россией и Китаем
Путин в интервью ЦТК: Китай и Россия по всем вопросам всегда искали компромисс
16 октября 2023, 08:18

Фото: istock / Zerbor

Россия и Китай всегда смогут найти компромисс, даже если это будут сложные вопросы. Именно таким образом и решили вопрос о пересмотре границ двух государств. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая.

«Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен. В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет», — рассказал российский глава в интервью. 
В качестве примера Владимир Путин также привел сотрудничество в энергетической сфере. По словам главы государства, КНР стал первым торговым партнером России по объемам торгового оборота, а Россия поднялась на 6 место среди торгово-экономических партнеров Китая.

Российский лидер отправится в Пекин на форум «Один пояс — один путь», который состоится 17–18 октября. Там Путин должен встретиться с китайским коллегой Си Цзиньпином. Предварительно, переговоры пройдут в формате тет-а-тет.

Ранее Владимир Путин оценил потери ВСУ в контрнаступлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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