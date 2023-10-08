Израиль официально объявил войну

Он отметил, что США и другие страны Запада больше не могут предоставлять Украине военную помощь, поскольку они изначально не были готовы к такому столкновению. Именно поэтому в скором времени Вашингтон будет настаивать на проведении переговоров.Макговерн добавил, что, если Зеленский будет упираться и не согласится сесть за стол переговоров, это сделает кто-то другой.Ранее издание Asia Times писало, что Зеленский должен согласиться на переговоры, пока не стало слишком поздно. Украина уже многое потеряла после отказа президента от урегулирования конфликта.Sky News: Зеленский вынужден пойти наАТ: Зеленскому в скором времени предстоит сделатьСтало известно, когда