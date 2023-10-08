Израиль официально объявил войну

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin
Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие пункт 40 Алеф. Как поясняют израильские СМИ, это означает официальное объявление войны.
Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупреждают сограждан, что боевые действия могут быть тяжелыми и затяжными, а страну ждут трудные дни. О тяжелых испытаниях, ожидающих израильтян, ранее также говорил премьер-министр страны Биньямин Нитаньяху.
Читайте также:
i24: Израильская армия ведет тяжелые бои со сторонниками ХАМАС в общине Маген
i24: Армия Израиля ликвидировала более 400 боевиков ХАМАС
Армия Израиля нанесла удар по Ливану в ответ на обстрелы
Александр Бойцов