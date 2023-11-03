Израиль «окружил» сектор Газа: последние новости войны и цель визита Блинкена в Тель-Авив

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении операции по окружению сектора Газа. В результате военный действий, были убиты десятки боевиков палестинской группировки ХАМАС. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне ближневосточного конфликта, о том, зачем в Израиль прибыл госсекретарь США, и кто намерен провести на территории еврейского государства полномасштабную военную операцию.
ХАМАС убеждает семьи заложников, что Израиль отказался от обмена
Члены палестинской группировки ХАМАС сообщают, что израильская сторона отказывается произвести обмен заложниками, сообщает Ynet. По информации портала, боевики звонят родственникам заложников и сообщают, что обменивать их на пленных палестинцев Израиль не желает.
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Армия Израиля завершила операцию по окружению сектора Газа
Израильская армия сообщила, что операция по окружению сектора Газа завершена. По словам начальника пресс-службы ЦАХАЛа, израильские военные наносят удары по штабам и пусковым позициям палестинской группировки. Он также заявил, что усилия по окружению анклава полностью завершены.
Прежде Израиль сообщал, что армия обороны страны намерена провести наземную военную операцию в секторе Газа в ответ на вторжение палестинской группировки на территорию еврейского государства, которая была осуществлена 7 октября.
«Хезболла» проведет мобилизацию
Ливанская группировка «Хезболла» обратилась к США и заявила, что намерена провести всеобщую мобилизацию и начать проведение полноценных военных операций против Израиля по всем направлениям, если США не прекратят военные действия в секторе Газа, пишет Al-Jarida. 3 ноября запланировано выступление лидера группировки Хасана Насраллы, в ходе которого он намерен потребовать прекращения огня. Если его просьбы не будут услышаны, Ливан заявит о начале вторжения на территорию еврейского государства, пишет агентство.
Россия направила помощь сектору Газа
В пресс-службе МЧС сообщили, что Россия направила в сектор Газа два самолета Ил-76 с гуманитарной помощью.В ведомстве уточнили, что вес гуманитарной помощи составил 28 тонн. Россия передаст анклаву средства для оказания медицинской помощи пострадавшим: лекарства и перевязочный материал.
Блинкен организует в Аммане встречу глав МИД арабских стран-союзников
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль
Предполагается, что в рамках своего визита в Израиль, Блинкен намерен посодействовать урегулированию конфликта и обсудить меры для обеспечения безопасности мирных лиц, которые продолжают находится под обстрелами в секторе Газа.
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