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Израиль «окружил» сектор Газа: последние новости войны и цель визита Блинкена в Тель-Авив

Блинкен прибыл с визитом в Израиль
03 ноября 2023, 11:37
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении операции по окружению сектора Газа. В результате военный действий, были убиты десятки боевиков палестинской группировки ХАМАС. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне ближневосточного конфликта, о том, зачем в Израиль прибыл госсекретарь США, и кто намерен провести на территории еврейского государства полномасштабную военную операцию.

ХАМАС убеждает семьи заложников, что Израиль отказался от обмена


Члены палестинской группировки ХАМАС сообщают, что израильская сторона отказывается произвести обмен заложниками, сообщает Ynet. По информации портала, боевики звонят родственникам заложников и сообщают, что обменивать их на пленных палестинцев Израиль не желает.


Прежде ЦАХАЛ заявил, что группировка ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 239 человек. Представители движения заверили, что готовы к обмену заключенными и пообещали выдать заложников, если Израиль передаст сектору Газа пленных палестинцев.

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Армия Израиля завершила операцию по окружению сектора Газа


Израильская армия сообщила, что операция по окружению сектора Газа завершена. По словам начальника пресс-службы ЦАХАЛа, израильские военные наносят удары по штабам и пусковым позициям палестинской группировки. Он также заявил, что усилия по окружению анклава полностью завершены.

Прежде Израиль сообщал, что армия обороны страны намерена провести наземную военную операцию в секторе Газа в ответ на вторжение палестинской группировки на территорию еврейского государства, которая была осуществлена 7 октября.

«Хезболла» проведет мобилизацию


Ливанская группировка «Хезболла» обратилась к США и заявила, что намерена провести всеобщую мобилизацию и начать проведение полноценных военных операций против Израиля по всем направлениям, если США не прекратят военные действия в секторе Газа, пишет Al-Jarida. 3 ноября запланировано выступление лидера группировки Хасана Насраллы, в ходе которого он намерен потребовать прекращения огня. Если его просьбы не будут услышаны, Ливан заявит о начале вторжения на территорию еврейского государства, пишет агентство.

Россия направила помощь сектору Газа


В пресс-службе МЧС сообщили, что Россия направила в сектор Газа два самолета Ил-76 с гуманитарной помощью.В ведомстве уточнили, что вес гуманитарной помощи составил 28 тонн. Россия передаст анклаву средства для оказания медицинской помощи пострадавшим: лекарства и перевязочный материал.


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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Израиль


Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, об этом сообщает Agence France-Presse. По информации агентства, он намерен провести встречу с президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом и с премьером Биньямином Нетаньяху.
Предполагается, что в рамках своего визита в Израиль, Блинкен намерен посодействовать урегулированию конфликта и обсудить меры для обеспечения безопасности мирных лиц, которые продолжают находится под обстрелами в секторе Газа.

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Орбан: амбициозный план Европы по Украине оказался провальным
03 ноября 2023, 11:52

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение РФ путем финансирования Киева, оказался провальным. Об этом Орбан сообщил в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств в Астане.
По словам Орбана, существует еще один план, которого и придерживается Венгрия. Он отметил, что план заключается в поддержании мира. Орбан добавил, что Венгрия также призывает к «построению новой инфраструктуры безопасности, которая будет приемлема и для Украины и для РФ».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что Международный валютный фонд пересмотрит программу расширенного финансирования Украины, что поспособствует привлечению очередного транша помощи в размере порядка 900 миллионов долларов.

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«Предатель и последний президент»: На Украине обвинили Зеленского в разрушении страны
Медведчук: Зеленский создал систему, которая уничтожит Украину и его самого
03 ноября 2023, 10:40

Фото: РИА Новости / Стрингер

Украинский президент Владимир Зеленский, выбравший кредо предательства, уничтожил страну, создал диктатуру нацизма и милитаризма, которая уничтожит его самого. С таким мнением выступил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас возглавляет движение «Другая Украина».

«Он (Зеленский - прим.ред.) предал всех, кого мог, сегодня он остался наедине с собой. Теперь у него не осталось никаких союзников, кроме своры лизоблюдов, которые продадут его за сносную цену. Он сам создал систему, которая его политически уничтожит, а возможно, и не только политически», — написал политик в авторской колонке на сайте «Смотрим.ру».
Медведчук отметил, что отличительной особенностью современной политики Украины стало предательство. Он напомнил, что Зеленский пришел к власти, обещая стать «президентом мира», но на практике он оказался «наследником Бандеры».

Также он обратил внимание, что нынешний глава Украины понял, что на конфликте можно заработать, так как США с помощью Зеленского начали продавливать свои интересы в Европе. 

Политик подытожил, что нынешний украинский лидер сдал интересы Украины и Евросоюза, что бы стать «любимой женой президента США Джо Байдена ».

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского падет в результате спецоперации, проводимой Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#мнение
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Грушко: закрытие Балтийского моря для России стало бы его закрытием для всех
03 ноября 2023, 10:20

Фото: iStock/iv-serg

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что представители НАТО понимают, что закрытие Балтийского моря для РФ означало бы его закрытие для всех, а о «внутреннем море НАТО» говорят «легковесные политики». Об этом Глушко сообщил журналистам в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.
Глушко подчеркнул, что такие мечты являются необоснованными. Замглавы МИД РФ добавил, что тот, кто пытается их осуществить, должен понимать все негативные последствия. 

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. По его мнению, так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал это высказывание, сообщив, что любые попытки ограничения судоходства на Балтике будут грубейшим нарушением норм международного права. 

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МИД РФ: Общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составляют $1,5 трлн
03 ноября 2023, 10:17

Фото: istockphoto/fikretow

Общие потери стран Евросоюза в результате введения экономических санкций против России составляют около полутора миллиардов долларов. Об этом рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
В кулуарах Веронского евразийского экономического форума он напомнил представителям СМИ, что в 2013 году объем торговли между Россией и ЕС составлял  $417 млрд. Анализ динамики этого показателя позволял предположить, что в текущем году торговый оборот мог бы составить $700 млрд. Однако в 2022 году, после введения санкций, объем торговли сократился до $200 млрд. За первое полугодие 2023 года показатель равнялся всего $46 млрд, то есть на конец года он будет меньше $100 млрд, отметил Грушко.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства считает, что в следующем году объем торгового оборота между РФ и Евросоюзом может сократиться до $50 млрд, а затем и вовсе будет стремиться к нулю.

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#торговля
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The Hill: Части израильской армии вошли в город Газу
03 ноября 2023, 09:56

Фото: istockphoto/e-crow

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Газу, который является административным центром анклава, после того, как завершили его полное окружение. Они вступили в ближний бой с боевиками ХАМАС.
Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на израильские источники. Так, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал журналистам, что корабли и самолеты помогают сухопутным силам наносить удары по командным пунктам, точкам запуска ракет и другой инфраструктуре ХАМАС. Пехотные части и бронетехника ведут уличные бои с палестинцами.

Начальник генерального штаба израильской армии Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ уже атакует позиции боевиков в центре города. В публикации отмечается, что боевые действия в городской черте очень затруднены. Если же Израиль намерен полностью уничтожить ХАМАС, его солдатам придется сражаться за каждый дом, а также проникать в разветвленную сеть заминированных тоннелей под городом.

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#израиль
#самолёты
#дом
#сектор газа
#хамас
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Политик Филиппо: Зеленскому пора перестать рассчитывать на помощь НАТО
03 ноября 2023, 09:33

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинское контрнаступление, о провале которого недавно публично заявил главком ВСУ Валерий Залужный, было заранее обречено на неудачу. Поэтому сейчас Киеву следует сосредоточить усилия на достижении мирного урегулирования конфликта.
Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) политик напомнил, что многие здравомыслящие люди предупреждали Украину о провале широко разрекламированного наступления заранее. Теперь киевским властям следует как можно скорее перейти к переговорам о мире, чтобы прекратить бессмысленную бойню, считает Филиппо.

Он также подчеркнул, что президенту Зеленскому пора перестать рассчитывать на помощь НАТО. Даже западные СМИ отмечают, что главному союзнику Украины США становится все труднее поддерживать ее на фоне внутренних политических противоречий и обострения палестино-израильского конфликта. Другие страны Запада также начинают уставать от Украины, которая рискует остаться вовсе без поддержки союзников. Тогда она обречена, считает политик.

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Трамп назвал причину молчания СМИ по поводу Украины
Трамп: СМИ замалчивают информацию об Украине, потому что дела США там плохи
03 ноября 2023, 08:12

Фото: сайт Кремля

Бывший американский президент Дональд Трамп высказал свое мнение о ситуации на Украине. Он считает, что средства массовой информации почти перестали писать об украинском конфликте, потому что дела США обстоят там очень плохо.
Выступая на митинге своих сторонников в Техасе, бывший американский лидер провел аналогию с недавними событиями в Афганистане. Тогда пресса также почти перестала упоминать в своих публикациях эту страну. А через некоторое время Соединенные Штаты начали вывод войск из Афганистана, который скорее напоминал поспешное бегство.

Трамп считает, что в настоящий момент происходит то же самое и в ближайшее время Украина вполне может лишиться своего могущественного союзника.

«Значит дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине», — заявил экс-президент.

Похожее мнение недавно высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Он считает, что западная пресса получила задание от политиков подготовить общественное мнение к поражению Украины.

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#сша
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#украина
#мнение
#лидер
#трамп
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С начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 36 журналистов
С 7 октября в палестино-изральском конфликте погибли не менее 36 журналистов
03 ноября 2023, 06:45

Фото: iStock/bwb-studio

С начала обострения палестино-израильского конфликта погибли как минимум 36 журналистов, сообщил Комитет защиты журналистов, передает ТАСС.
Эти жертвы внесены в список из более чем 10 000 погибших с начала конфликта, который начался 7 октября. По мнению Комитета, профессионалы СМИ, освещавшие события в этом регионе, подвергают себя высокому риску. Они работают «в условиях разрушительных авиаударов со стороны Израиля, сталкиваются с нарушениями связи и перебоями в подаче электроэнергии».

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#сми
#запад
#жертвы
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Генерал Келли: Россия и Китай тренируются на самолетах США как на тренажёре
03 ноября 2023, 05:47

Фото: РИА Новости

Генерал ВВС США Марк Келли заявил, что ВВС России и Китая в разных горячих точках сталкиваются с американскими самолётами для тренировки. Об этом пишет Business Insider.
Отмечается, что за последний год произошли несколько опасных ситуаций, включая инцидент в марте, когда российский Су-27 перехватил разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper и тот упал в Чёрное море.

«Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они [Россия и Китай] хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут», — цитирует издание слова Келли.

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#бпла
#инцидент
#вертолёты
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