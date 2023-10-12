Израиль опубликовал видео ракетных ударов по Газе

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Израильская армия опубликовала в своем телеграм-канале видеозаписи ракетных атак по объектам в секторе Газа и прибрежной зоне.
В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что видеоматериалы демонстрируют ракетные удары по многоэтажному зданию, которое использовалось террористической организацией «Исламский джихад», а также атаки по объектам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа, и по «террористу, обнаруженному в море».
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Артем Кузьмин