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Израиль опубликовал видео ракетных ударов по Газе

Израильские военные нанесли ракетные удары по целям в Газе и в прибрежной зоне
12 октября 2023, 02:35
Фото: iStock/Zeferli

Фото: iStock/Zeferli

Израильская армия опубликовала в своем телеграм-канале видеозаписи ракетных атак по объектам в секторе Газа и прибрежной зоне.
В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что видеоматериалы демонстрируют ракетные удары по многоэтажному зданию, которое использовалось террористической организацией «Исламский джихад», а также атаки по объектам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа, и по «террористу, обнаруженному в море».



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#море
#зеленский
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Зеленский вдруг решил съездить в Израиль
Axios: Зеленский хочет посетить Израиль на фоне эскалации с ХАМАС
12 октября 2023, 01:43

По информации портала Axios, Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль «в знак солидарности» со страной в свете нарастающего конфликта. Официальный запрос о визите был направлен из офиса Зеленского в офис премьер-министра Израиля, сообщили украинские и израильские чиновники.
По данным портала, в настоящее время переговоры по этому вопросу находятся на предварительной стадии, и точная дата визита пока не установлена. Надо отметить, что как в офисе Зеленского, так и в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказались от комментариев.

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#переговоры
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Два человека пострадали при падении обломков дрона ВСУ под Белгородом
Гладков: два человека пострадали при падении обломков дрона ВСУ под Белгородом
12 октября 2023, 01:36

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Двое жителей Белгородской области пострадали в результате падения обломков сбитого над регионом беспилотника, заявил у себя в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, БПЛА сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Обломки упали на частный жилой дом, из-за чего начался пожар. В итоге пострадали двое: мужчина и женщина. Их госпитализировали в городскую больницу №2 города Белгорода.

Предположительно, еще двое находятся под завалами. Гладков подчеркнул, что все оперативные службы работают на месте.

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Финская полиция заявила о «внешних следах» у места поломки газопровода Balticconnector
12 октября 2023, 00:11

Фото: iStock/Jaroslaw Muron

В Финляндии полиция, совместно с коллегами из Эстонии расследующая инцидент с поломкой газопровода Balticconnector, заявила об обнаружении на морском дне «внешних следов». Об этом пишет РИА Новости.
Представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что сейчас осуществляется сбор информации с места происшествия, а также от национальных и международных партнеров.

«На данном этапе можно констатировать, что на морском дне в районе места поломки газопровода наблюдаются внешние следы», — цитирует агентство слова Симолы.

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#происшествия
#финляндия
#полиция
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МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с участием министра Валтонен
11 октября 2023, 23:35

Фото: iStock/naumoid

Финское Министерство иностранных дел начало расследование в связи с пранком, в котором участвовали граждане РФ Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), которые говорили с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен от лица африканского политика. Расследование было начато почти через сутки после того, как российские СМИ сообщили о произошедшем.
В официальном заявлении, которое опубликовано на сайте МИД Финляндии, отмечается, что в рамках расследования устанавливаются обстоятельства мошенничества, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с лицом, не являвшимся тем, за кого себя выдавало. Министерство также подчеркивает, что видеозвонок и его организация были стандартными, не вызывавшими подозрений.

В рамках данного разговора министр поделилась позицией Финляндии по актуальным вопросам, и весь процесс диалога не затрагивал конфиденциальной или секретной информации.
Таким образом, финские власти расследуют обстоятельства пранка, который стал известен широкой общественности и вызвал шум в СМИ.

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#расследование
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США давили на страны, чтобы не дать России попасть в СПЧ, заявили в Эритреи
Тесфамариам: США давили на страны, чтобы не дать России попасть в СПЧ
11 октября 2023, 22:19

Фото: iStock/rarrarorro

Соединенные Штаты оказывали давление на страны, чтобы Россию не пустили в Совет по правам человека (СПЧ), заявила постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам в интервью для «РИА Новости».
«Выборы в Совет ООН по правам человека, прошедшие вчера, не отражают волю народа. Были страны, которых запугивали, которым угрожали с тем, чтобы они не голосовали за Россию», - прокомментировала ситуацию Тесфамариам. 

Отвечая на вопрос о том, что именно оказывал давление, постпред заявила, что, в основном, это делали Соединенные Штаты. Тесфамариам также отметила, что подобные шаги не придают ООН силы, а только ослабляют ее. 

Вчера стало известно, что Россия не попала в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы по итогам выборов в Генассамблее. Зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая сообщила, что при голосовании существенное давление на государства оказывал Вашингтон. Заболоцкая подчеркнула, что Вашингтон агитировал страны голосовать за Албанию. Она добавила, что в истории еще не было случаев агитации на выборах в Совет ООН по правам человека.

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#выборы
#страны
#оон
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#сша
#спч
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Турция ведет с ХАМАС переговоры об освобождении заложников
11 октября 2023, 21:40

Фото: iStock/as creative atelier

В настоящий момент Турция ведете переговоры с боевиками ХАМАС об освобождении заложников, об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники.
Напомним, ранее глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим заявил, что часть заложников, которые были захвачены во время нападения палестинских группировок ХАМАС на Израиль, могла погибнуть в результате ответных ударов по сектору Газа.

Точное количество заложников, которое находится в плену у исламистов, не раскрывается. Однако, известно, что среди них есть и женщины, и дети. Также в заложниках у ХАМАС могут находиться граждане России. 

По последним данным, число убитых среди гражданского населения с израильской стороны превысило 1200 человек. Несколько тысяч пострадавших с травмами разной степени тяжести находятся в больницах. Минздрав сектора Газы сообщил, что с палестинской стороны погибли 1100 граждан, еще 5339 пострадали.

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#турция
#хамас
#сектор газа
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Путин: Россия могла бы помочь с урегулированием конфликта Израиля и Палестины
11 октября 2023, 21:37

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Россия могла бы помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом в беседе с ведущим межарабского телеканала Al-Ghad Амро Абделем Хамидой сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что у России выстроены стабильные деловые отношения. В тоже время и с Палестиной у РФ дружественные взаимоотношения, которые держатся уже на протяжении нескольких десятилетий. 

Таким образом, по словам Путина, Россия могла бы внести некий вклад в завершение сложившегося вооружённого конфликта и урегулирование ситуации.

Кроме того, глава государство отметил, что для решения проблемы может понадобиться возобновление деятельности так называемого ближневосточного «квартета», в который входили Россия, США, Евросоюз и ООН. 

Однако в настоящее время ещё рано говорить об урегулировании конфликта, поскольку он находится в острой форме, подобия которой в нынешнее время, по мнению Путина, нет нигде в мире. 

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#владимир путин
#израиль
#сектор газа
#россия
#конфликт
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Путин назвал единственный верный способ для решения палестино-израильского конфликта
Путин призвал решать палестино-израильский конфликт дипломатией
11 октября 2023, 21:30

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин призвал решать палестино-израильский конфликт путём дипломатии, в интервью модератору пленарного заседания РЭН.
«Это может быть как элемент такой военно-политической поддержки. Но на мой взгляд сейчас нужно заниматься не военной стороной дела, а дипломатией. Надо искать способ прекращения боевых действий, причем чем быстрее, тем лучше. Первое. И второе, вернуться к переговорному процессу, который, сам процесс, должен быть приемлем для всех сторон, включая палестинцев», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее Путин также заявил, что в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, но, прежде всего, оставить в покое женщин и детей. Он также отметил, что необходимо избежать разрастания конфликта между Палестиной и Израилем.

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#израиль
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Кирби: США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»
11 октября 2023, 21:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты Америки передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол», об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.
«Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для «Железного купола». Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля», - прокомментировал ситуацию Кирби.

Он также отметил, что информация о последующих поставках оружия Иерусалиму будет объявлена в ближайшее время. 

В то же время, администрация США не приняла окончательное решение о том, в какой форме будет выделен следующий пакет помощи Украине. 

Ранее украинский лидер признался в очевидности рисков снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

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