Израиль отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

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МИД Израиля воздержался от комментариев слов Путина о еврейском происхождении Зеленского — РИА Новости
Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят заявил, что на данный момент министерство воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента РФ Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ в пятницу, 16 июня, Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского позором еврейского народа. Он добавил, что Киев возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.
Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук в интервью телеканалу I24News сказал, что Киев ожидает публичного осуждения высказывания Путина со стороны израильского правительства. По мнению дипломата, отказ от осуждения может привести к отмене визита в Израиль супруги Зеленского, планирующей прилететь в Тель-Авив вечером.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Израиль впервые в истории продаст танки в Европу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В ходе пленарного заседания ПМЭФ в пятницу, 16 июня, Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского позором еврейского народа. Он добавил, что Киев возвел на пьедестал почета неонацистов, выступающих последователями Адольфа Гитлера.
«На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему», — цитирует агентство слова Хайята. Он отметил, что при этом реакция внешнеполитического ведомства по этому вопросу в будущем не исключается.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Израиль впервые в истории продаст танки в Европу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян