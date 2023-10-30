Израиль отказался от прослушки ХАМАС год назад, посчитав это бесполезным

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Израильские спецслужбы год назад прекратили прослушку разговоров палестинских боевиков ХАМАС, посчитав это «бесполезным».
Газета The New York Times, ссылаясь на израильские, арабские, европейские и американские источники, пишет, что Служба общей безопасности Израиля смогла бы предсказать нападение на страну.
Израильские сотрудники год назад перестали прослушивать рации ХАМАС, не желая тратить ресурсы на проведение работы. Поскольку необходимые данные не поступали, спецслужбы ещё в 3 часа ночи 7 октября по ошибке связывали активность ХАМАС в секторе Газа с подготовкой к учениям.
По предположениям спецслужб, боевики могли совершить лишь небольшую атаку на израильскую территорию. Именно поэтому власти отдали приказ о размещении на южной границе контртеррористического подразделения.
Израильские военные не верили, что всё достигнет такого масштаба. В итоге Израиль как страна с самым мощным военным потенциалом на Ближнем Востоке не смогла оценить масштабы происходящего и «провалила работу по сбору разведданных».
Также в Израиле прогнозировали, что главная угроза еврейскому государству исходит со стороны Ирана. Спецслужбы США в последние годы не помогали Израилю со сбором данных о ХАМАС, рассчитывая, что израильтяне с этой задачей справятся сами.
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Израильские сотрудники год назад перестали прослушивать рации ХАМАС, не желая тратить ресурсы на проведение работы. Поскольку необходимые данные не поступали, спецслужбы ещё в 3 часа ночи 7 октября по ошибке связывали активность ХАМАС в секторе Газа с подготовкой к учениям.
Израильские военные не верили, что всё достигнет такого масштаба. В итоге Израиль как страна с самым мощным военным потенциалом на Ближнем Востоке не смогла оценить масштабы происходящего и «провалила работу по сбору разведданных».
Также в Израиле прогнозировали, что главная угроза еврейскому государству исходит со стороны Ирана. Спецслужбы США в последние годы не помогали Израилю со сбором данных о ХАМАС, рассчитывая, что израильтяне с этой задачей справятся сами.
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Мария Фирсова