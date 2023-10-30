Израиль отказался прекращать огонь

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Израиль не согласится на прекращение огня с боевиками ХАМАС, об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
По мнению Нетаньяху, призыву к прекращению огня можно приравнивать к призывам принять поражение.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
При этом, спустя три недели после старта эскалации палестино-израильского конфликта, американское издание NYT заявило, что израильская разведка, ранее считавшаяся одной из лучших в мире, полностью провалилась в сборе данных о ХАМАС. В издании отметили, что израильские власти не могли адекватно оценить угрозу, исходящую со стороны ХАМАС, на протяжении многих лет.
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Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Евгения Парфентьева