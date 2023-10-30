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Израиль отказался прекращать огонь

Нетаньяху: Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС
30 октября 2023, 20:35
Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

Израиль не согласится на прекращение огня с боевиками ХАМАС, об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
По мнению Нетаньяху, призыву к прекращению огня можно приравнивать к призывам принять поражение.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.


При этом, спустя три недели после старта эскалации палестино-израильского конфликта, американское издание NYT заявило, что израильская разведка, ранее считавшаяся одной из лучших в мире, полностью провалилась в сборе данных о ХАМАС. В издании отметили, что израильские власти не могли адекватно оценить угрозу, исходящую со стороны ХАМАС, на протяжении многих лет.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#хамас
#премьер-министр
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Владимир Путин проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане
30 октября 2023, 21:18

Фото: сайт Кремля

Президент России проводит расширенное заседание по ситуации в Дагестане.
Сообщается, что тема совещания — «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества». Ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и других парламентариев.

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.

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#совещание
#путин
#ск
#матвиенко
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Пентагон: ВС США за 13 дней подверглись 23 атакам в Ираке и Сирии
30 октября 2023, 21:12

Фото: iStock/Im Yeongsik

Вооруженные силы США были атакованы 23 раза за последние 13 дней в Ираке и Сирии, об этом заявил чиновник Пентагона.
«С 17 по 30 октября силы США и коалиции были атакованы по меньшей мере 14 раз в Ираке и девять раз в Сирии с использованием различных дронов и ракет, в общей сложности 23 атаки на текущую дату», - прокомментировал ситуацию высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства. 

При этом, по словам чиновника, многие из этих атак были успешно отражены американскими военными. 

Напомним, на прошлой неделе в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты Америки приступили к модернизации своей главной термоядерной бомбы B61. Представители оборонного ведомства также подчеркнули, что это решение не является прямой реакцией на те или иные мировые события, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

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#сша
#сирия
#иран
#военные
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«Воруют так, будто завтра не настанет»: Советник Зеленского наконец раскрыл правду
Советник Зеленского заявил, что на Украине воруют так, будто завтра не настанет
30 октября 2023, 20:23

Фото: iStock/alfexe

Киевские чиновники воюют так, будто завтра не настанет, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского в интервью для журнала Time.
«Люди воруют так, будто завтра не наступит», - прокомментировал ситуацию приближенный Зеленского. 

По его словам, даже увольнение с поста министра обороны Алексея Резникова не заставило воров испытать страх и прекратить совершать преступления. 

Ранее украинская журналистка Юлия Самаева заявила, что самоуверенность, хамство и отсутствие профессионализма Зеленского продолжает выводить из себя западных партнеров. По ее словам, коррупция, «о которой в США знают даже больше нас, откровенно бесит». Как и кадровая политика, в которой основной и единственный критерий - лояльность

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#владимир зеленский
#украина
#коррупция
#воры
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В ЦАХАЛ заявили об освобождении военнослужащей во время наземной операции
30 октября 2023, 20:13

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об освобождении военнослужащей во время наземной операции.
Заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Ночью солдат. Ори Мегидиш была освобождена во время наземных операций Армии обороны Израиля. Солдат прошла медицинскую проверку, чувствует себя хорошо, она встретилась со своей семьей», - прокомментировали ситуацию в ЦАХАЛ.

Мегидиш была захвачена в плен боевиками ХАМАС 7 октября.

В ЦАХАЛ напомнили, что делают все возможное для освобождения заложников.

Ранее стало известно, что израильские военные расстреляли гражданский автомобиль, пассажиры которого пытались выехать с севера на юг в секторе Газа. 

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#солдат
#хамас
#израиль
#заложники
#плен
#военные
#операция
#сектор газа
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Шольц призвал ХАМАС к ответу после гибели немки в плену
Шольц: ХАМАС нужно привлечь к ответственности за смерть похищенной Шани Лук
30 октября 2023, 20:01

Фото: сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что смерть гражданки Германии Шани Лук в плену палестинского движения ХАМАС доказывает его варварство. Об этом Шольц сообщил телеканалу Welt.
Шольц подчеркнул, что  исламистское движение должно понести ответственность за это преступление.

Напомним,  22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с ее участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков. В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом. 

Ранее мать похищенной в Израиле радикалами из движения ХАМАС студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки. 

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#преступление
#движение
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#гибель
#компании
#кадры
#фрг
#шольц
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Политолог Васильев допустил отказ в помощи Украине со стороны США
30 октября 2023, 19:56

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что США могут отказать Украине в помощи, поскольку обострилась ситуация на Ближнем Востоке.
«Штаты могут отказать в помощи Украине. Во-первых, сейчас непонятная ситуация на Ближнем Востоке, и Израиль готов идти до конца. Не исключено, что на Ближнем Востоке может начаться такая же война, как в Афганистане, потом в Ираке и опять в Афганистане, на которую ушло $5-6 трлн», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Васильев.

По его словам, при дальнейшем обострении ситуации на Ближнем Востоке США не позволят себе потерять Израиль и пренебрегут Украиной.

Он также добавил, что американское общество очень неоднородно, и позитивно оценивают экономику % страны при нынешнем президенте Джо Байдене лишь 20% населения, в то время как остальные 80% либо не замечают особых изменений, либо отмечают спад экономической ситуации в государстве.

В то же время президент Американского университета в Москве, издатель журнала «Новый Континент» Эдуард Лозанский высказал мнение о том, что в нынешней ситуации США продолжат помогать Украине, но в меньших объёмах. В беседе с argumenti.ru он отметил, что новый глава нижней палаты американского парламента Майкл Джонсон постарается разделить выделенную помощь на поддержку Украины, а, кроме этого, ещё и на Израиль, наращивание военной мощи Вашингтона в Тихом океане и средства для повышения безопасности на южной границе США.

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#сша
#помощь
#израиль
#украина
#политика
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Российскую армию признали самой сильной в мире
30 октября 2023, 19:30

Фото: iStock/DIMUSE

Российская армия заняла первое место в рейтинге U.S. News & World Report.
«Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно», - сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира.

Мощь российской армии признает уже и сторона ВСУ. Командир 2-го штурмового батальона ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что киевские власти серьезно просчитались, недооценив возможности Вооруженных сил России, и именно по этой причине украинское контрнаступление и все последующие операции с треском провалились.

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#армия
#вс рф
#россия
#опрос
#сша
#китай
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В швейцарском МИД заявили, что готовы обсудить «формулу мира» России
30 октября 2023, 19:07

Фото: iStock/william87

Швейцария готова к обсуждению пунктов, предложенных в рамках «формулы мира» и обсуждаемых с Украиной, об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер в беседе с «РИА Новости».
«Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов», - прокомментировал ситуацию Эльчингер.

Он также отметил, что встреча на Мальте позволила позволила коллегам обменяться мнениями относительно возможных мирных переговоров. 

Напомним, 29 октября на Мальте прошла третья международная конференция по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. На неё съехались представители 66 стран, что позволило украинской стороне заявить о растущей «глобальной поддержке» Киева.

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#встреча
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#швейцария
#россия
#украина
#мир
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«Он обманывает себя»: Помощник Зеленского заявил о помутненном сознании президента
Time: Помощник Зеленского обвинил его в самообмане о ситуации на поле боя
30 октября 2023, 18:57

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский не осознает реального положения дел на полях спецоперации, об этом заявил один из ближайших помощник украинского лидера, его цитирует журнал Time.
«Он обманывает себя. У нас больше нет вариантов, мы не выигрываем. Но попробуй ему об этом сказать», - сообщает издание со ссылкой на слова помощника. 

По информации Time, сразу несколько помощников Зеленского беспокоятся из-за его упрямства в отношении конфликта. Никто не способен переубедить его в смене тактики, а тема мирных переговоров с Россией и вовсе находится под запретом.

Ранее издание также сообщало, что Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за потери интереса к Украине. Украинский лидер видит, что интерес мирового сообщества к украинскому конфликту и его стране падает, так же, как и уровень поддержки от западных союзников.

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