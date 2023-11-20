Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации с Палестиной

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Соединенных Штатов нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с Россией. Такое заявление Остин сделал в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским, сообщает «Страна.ua».