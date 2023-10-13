Израиль открыл огонь по Ливану

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Израильские танки и артиллерия открыли огонь по территории Ливана. Это явилось ответной реакцией на обстрел с ливанской стороны приграничного поселка Мисгав-Ам.
Двумя днями ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам всех стран мира устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром». Днем произошли столкновения между регулярными войсками Иордании и демонстрантами, поддерживающими Палестину, возле границы с Израилем. Ранее был ранен ножом сотрудник израильского посольства в Пекине. Есть опасения, что события «арабской пятницы» являются только прологом к «джихаду на местах», к которому призывал Машаль.
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Александр Бойцов